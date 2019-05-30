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30.05.2019

Подводные камни постконтроля

    • Почему вопросы классификации товаров возникают на этапе постконтроля, как минимизировать риски доначисления таможенных пошлин и налогов и куда обращаться, чтобы оспорить заключение таможенных экспертов – об этом рассказала на конференции «Валютные контракты в существующих экономических реалиях» в Петербурге руководитель правового комитета НП «ГПУ ВЭД «Гермес», генеральный директор юридической компании «Магистраль», директор по правовым вопросам ГК «Континент» Марианна Чугаева.

    «Статья 20 ТК ЕАЭС говорит о том, что классификацию товаров осуществляет декларант, таможенные представители, а таможенные органы только проверяют правильность такой классификации в зависимости от кода, который вы выбрали, – напомнила М.Чугаева. – Устанавливается размер таможенных пошлин и налогов, подлежащих уплате. Это основополагающий момент в части ввоза и экспорта, который позволяет нам рассчитывать на тот или иной размер платежей».

    Говоря о приоритетах таможенной службы в этом вопросе, М.Чугаева сослалась на слова начальника главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Валерия Селезнева о том, что именно вопросы классификации вышли на первое место в постконтроле. «Почему управление постоконтроля занимается этим вопросом? В соответствии со ст. 310 ТК ЕАЭС таможенный контроль может осуществляться в течение 3 лет с момента помещения товара под таможенную процедуру. Только после этого срока можно рассчитывать, что с вас не попросят дополнительно доплатить налоги или пошлины».

    «Почему так важен вопрос классификации в постконтроле? – продолжила М.Чугаева. – В основном потому, что тенденция идет к минимизации срока выпуска, сроков совершения таможенных операций (с одного рабочего дня до 4 часов). Автовыпуск, авторегистрация – при срабатывании этих механизмов должностные лица таможенных органов вообще не осуществляют мер контроля, все делает автоматика. Соответственно, ФТС не может с учетом этого осуществлять качественный контроль до выпуска товара. Поэтому вопрос правильности классификации они отдают на постконтроль. Справедливость такого решения вызывает большое количество вопросов у бизнеса. Но, тем не менее такой факт есть, и с этим надо работать».

    М.Чугаева отметила, что при постконтроле многие сталкиваются с тем, что «ФТС классифицирует товар по принципу начисления максимальных платежей, то есть предпочтения отдаются тому коду, по которому ставки таможенных пошлин максимально высока». «Под это уже подбираются различные доводы, в том числе заключение таможенных экспертов, которые, как известно, также находятся в ведомстве ФТС».

    На заключениях таможенных экспертов она остановилась отдельно. «Работая в судах, мы часто сталкиваемся с тем, что в таможенных экспертизах существует ряд проблем, – сказал М.Чугаева. – В частности, мы сталкиваемся с тем, что в таможенных экспертизах отсутствует качественная исследовательская часть, выводы немотивированные, отсутствует причинно-следственная связь. Это, к сожалению, объективная практика. Кроме того, таможенные эксперты часто используют ненадлежащие источники, в том числе Интернет, без достаточного количества документов, сведений и образцов».

    В случаях, когда участник ВЭД сомневается в достоверности таможенной экспертизе, М.Чугаева рекомендовала обращаться в транспортную прокуратуру. «Как с этим бороться? Что мы предлагаем делать? Если вы видите явные подобные нарушения, например, в заключении экспертов, которые лягут в основу решения о классификации, мы рекомендуем обращаться в транспортную прокуратуру с просьбой проверить экспертизу на законность и обоснованность заключения таможенного органа. Это механизм срабатывает», – сказала она.

    «Ну, и плюс у нас в федеральном законе есть интересная статья, в которой прямо говорится, все неустранимые сомнения. Противоречия, неясности должны толковаться пользу декларанта, – продолжила М.Чугаева. – Никто не может быть привлечен к ответственности на основании этих неясностей. Мы предлагаем этим пользоваться либо в ведомственном порядке, либо в суде».

    «Цена ошибки? Первое – это доначисление таможенных платежей после фактической реализации товара. И многие задаются вопросом, как же мне включить в стоимость товара платежи, которые меня попросили доплатить через два с половиной года после того, как я его продал. Это риск, зачастую для небольших компаний, вплоть до закрытия, рассказал она. – Второе – это административная ответственность за недостоверное декларирование. Третье, дамоклов меч, который висит над бизнесом, – это уголовная ответственность по 194 ст. УК. Это реальный срок. Мы сталкиваемся с тем, что есть предварительное решение о классификации идентичных товаров с одним кодом в одном управлении, с другим – в другом. Отсутствие единообразной практики».

    Главное, по мнению, М.Чугаевой, что может сделать участник ВЭД, чтобы избежать неясностей в этом вопросе, – получать предварительное решение о классификации товаров. «Заблаговременно, минимум за 60 дней, подаем заявление о получении предварительного решения о классификации товара», – резюмировала М.Чугаева.


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