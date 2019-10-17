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На МТФ-2019 обсудят вопросы поддержки российского экспорта
17.10.2019

На МТФ-2019 обсудят вопросы поддержки российского экспорта


    • Работу по формированию высокопроизводительного экспортоориентированного сектора в базовых отраслях российской экономики обсудят на Международном таможенном форуме. Форум пройдет 24-25 октября в Москве в Центре международной торговли.

    В ходе сессии «Поддержка экспорта в России», которая состоится 25 октября в 14:00, будут рассмотрены вопросы поддержки экспорта несырьевых неэнергетических товаров и механизмы достижения к 2024 году целевого показателя по экспорту такой продукции в размере 250 млрд долл. в год.

    Участники обсудят реализацию мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в том числе вопросы организации электронного взаимодействия участников экспортного процесса по принципу «Одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр».

    Модератором дискуссии выступит ведущая телеканала РБК Юлия Прохорова.

    Федеральную таможенную службу на сессии будет представлять первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов. К участию в мероприятии приглашены: заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, статс-секретарь АО «Российской экспортный центр» Максим Чемерисов, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, вице-президент ООО «Марс» Максим Василевский.

    СПРАВКА:

    В рамках МТФ-2019 запланировано свыше 50 различных мероприятий, сведенных в 15 тематических треков: тематических сессий, круглых столов, презентаций и мастер-классов, посвященных вопросам развития сферы ВЭД и таможенного администрирования. С проектом деловой программы Форума можно ознакомиться на сайте таможенный-форум.рф.

    Генеральный партнер МТФ-2019 – Газпромбанк.

    Официальные информационные партнеры – ТАСС, Интерфакс, МИЦ «Известия», Business FM, Мир 24.


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