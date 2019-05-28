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Продуктовый импорт
28.05.2019

Продуктовый импорт

    • По итогам первого квартала 2019 года ввоз мяса птицы и рыбы на территорию России сократился. Существенно вырос импорт сливочного масла.

    По данным Федеральной таможенной службы, за 3 месяца этого года в Россию было ввезено 98 тыс. тонн мяса свежего и мороженого – на 5,5% больше, чем годом ранее. В то же время рыбы импортировали на 10,2% меньше, чем годом ранее, объем ее составил 107,6 тыс. тонн. Свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период было завезено на 0,2% меньше, чем за январь-март прошлого года – до 49 тыс. тонн

    Снизились поставки изделий и консервов из мяса – на 5,4%, однако объем их небольшой — 3,5 тыс. тонн.

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам первого квартала 2019 года увеличились по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года на 31,5%, составив 48,4 тыс. тонн. Увеличился импорт сыра и творога – на 38% (до 84,9 тыс. тонн), сливочного масло – в 2 раза до 29 тыс. тонн.

    Импорт пальмового масла за 3 месяца 2019 года упал на 5,6% (до 251,5 тыс. тонн), растительного масла – на 90,8% (до 0,8 тыс. тонн).

    Импорт фруктов, кроме яблок, в Россию за отчетный период увеличился. Поставки цитрусовых в январе-марте составили 643,5 тыс. тонн (+14,6%), бананов – 426,7 тыс. тонн (+2,6%) и яблок – 318,3 тыс. тонн (-3,2%).

    По итогам отчетного периода поставки сахара-сырца сохранились на уровне прошлого года и составили 1,3 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара вырос – на 11,8% до 78,8 тыс. тонн.

    Отметим, что в марте снижение по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года наблюдается в поставках пальмового масла (-39,8% до 58,3 тыс. тонн), яблок (-25,9% до 114,1 тыс. тонн), сыра и творога (-25,9% до 20,6 тыс. тонн), мяса птицы (-7,3% до 17,8 тыс. тонн), изделий и консервов из мяса (-7,1% до 1,3 тыс. тонн) и растительного масла (-95,3% до 0,2 тыс. тонн). 

    По сравнению с февралем 2019 года снизился объем импорта цитрусовых – на 8,7% (до 188,8 тыс. тонн) и пальмового масла – на 50,5%. По остальным поставкам импортных продуктов отмечается рост.

    Поставки кофе на российский рынок по итогам 3 месяцев 2019 года увеличились на 19,5% (до 54,6 тыс. тонн), ввоз чая, напротив, снизился – на 10,6% (до 35,6 тыс. тонн).

    В марте кофе было ввезено 22,1 тыс. тонн – на 48,3% больше аналогичного уровня прошлого года и на 34,8% больше показателя предыдущего месяца. Чая в Россию завезли 12,7 тыс. тонн – на 13,6% меньше, чем в марте прошлого года и на 3,8% меньше, чем в феврале этого года.


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