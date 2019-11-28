Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 48 2019
28.11.2019

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 48 2019


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.04.2019
    Грузооборот российского транспорта
    Морские перевозки выросли, речные снизились
    2019АвиаперевозкиАвтотранспортГрузооборот
    0
    14.08.2019
    Контейнерооборот портов Испании
    По итогам первого полугодия 2019 года контейнерные порты Испании обработали в сумме 8,8 млн TEU. Это на 4,3% […]
    Только для подписчиков
    2019ИспанияКонтейнерооборот
    0
    01.11.2019
    Грузооборот российского транспорта
    Перевозки грузов российским транспортным сектором за январь-сентябрь этого года составили 6,1 млрд тонн. Это на 1,6% больше, чем […]
    2019АвтоперевозкиГрузооборотМорской транспорт
    0
    19.04.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 15, 2019
    На 15 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    21.03.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 12 2019
    На азовском фрахтовом рынке еще не все грузоотправители готовы принять тот факт, что рынок растет, и по-прежнему предлагают […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    19.04.2019
    Первый квартал «ТрансКонтейнера»
    Компания теперь считает объем перевозок по-новому
    2019Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиТрансКонтейнер
    0
    27.06.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Апрель 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АпрельАрктикаГрузооборот
    0
    25.11.2019
    Экспорт и импорт ТНП
    В Россию за 9 месяцев 2019 года было ввезено 49,2 млн пар кожаной обуви. Это на 1,8% меньше, […]
    2019ИмпортТНПЭкспорт
    0
    10.06.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 24 неделя 2019
    На 24 неделе года цены на бункерное топливо практически во всех исследуемых портах скорректировались вниз. В Роттердаме и […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    18.04.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 16 2019
    Цены на зерно на внутреннем российском рынке таковы, что для экспорта через азовские порты почти не остается шансов. […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    29.08.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 35 2019
    На этой неделе торговая активность на Азовском море минимальна. По данным судового брокера «Руфко», судовладельцы готовы соглашаться даже […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    04.02.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2019
    На прошлой неделе имело место снижение спотовых ставок практически на всех исследуемых трейдах. Ставки на Средиземноморье и на […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    21.11.2019 Проекты ранжированы, «лист ожидания» утвержден
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.11.2019 Контейнерооборот Южной Кореи
    28.11.2019 Финансы «ТрансКонтейнера» по МСФО
    27.11.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    27.11.2019 Контейнерооборот Украины
    26.11.2019 Контейнерооборот лидеров
    26.11.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ