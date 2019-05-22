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Грузооборот российских портов в апреле 2019 снизился на 3,7%
22.05.2019

Грузооборот российских портов в апреле 2019 снизился на 3,7%

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в апреле 2019 года снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 3,7%.

    При этом объем перевалки экспортных грузов уменьшился на 1,1%, транзитных – на 16,2%, каботажных – на 15,6%. В то же время оборот импортных остался практически на уровне аналогичного месяца прошлого года (+0,2%).

    В апреле 2019 года через российские порты прошло 37,2 млн тонн наливных грузов, на 4,9% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. Навалочных грузов было обработано 18 млн тонн (+7,7%). Объем перевалки грузов в контейнерах составил 5 млн тонн (+7,9%).

    По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Перевалка генеральных грузов сократилась на 27,8% до 4,6 млн тонн, лесных – на 7,4% до 445,5 тыс. тонн. Насыпных грузов было обработано 2,1 млн тонн – на 66,3% меньше, чем годом ранее. Такое падение связано с сокращением перевалки зерна на 70,9%.

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    Наибольший объем грузооборота пришелся на порты Балтийского бассейна, которые перевалили 22,2 млн тонн (+1,5%). На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В апреле 2019 года они обработали 18,4 млн тонн грузов (+10,8%).

    Объем перевалки портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 26,7% до 17,6 млн тонн.

    Грузооборот портов Арктического бассейна в апреле этого года составил 8,6 млн тонн (+20,3%) (прим.: транзит 6,8 тыс. тонн в Сабетте – это нефтеналив, как пояснили SeaNews источники, судно зашло в порт, прошло растаможку и ушло дальше).

    Порты Каспийского бассейна обработали 640,1 тыс. тонн грузов, что на 66,4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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    Грузооборот российских портов в апреле 2019 снизился на 3,7%

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