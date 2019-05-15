Arctech Helsinki о сделке и о покупателях

Сделку по покупке верфи Arctech Helsinki Shipyard Oy (AHS) планируется закрыть в мае. По информации верфи, стороны согласовали условия сделки 9 мая.

В ходе подготовки к закрытию сделки Arctech Helsinki Shipyard Oy (AHS) передаст свои активы и бизнес новой компании Helsinki Shipyard Oy, которая продолжит судостроительные операции на верфи. В рамках сделки AHS продаст Algador Holdings 100% акций в Helsinki Shipyard Oy.

По информации Arctech Helsinki Shipyard, владельцами Algador Holdings являются Ришат Баугадтинов и Владимир Касьяненко, чьи компании занимаются международными и морскими перевозками, в их числе – крупнейший российский речной круизный оператор «Водоход».

После закрытия сделки AHS продолжит судостроительную деятельность в качестве акционера «Невского судостроительного завода». Последнее судно, которое должна сдать Arctech Helsinki Shipyard в своем нынешнем качестве, – танкер NB515. Его ходовые испытания закончились 12 мая.

Как сообщает Arctech Helsinki Shipyard, персонал AHS будет переведен в Helsinki Shipyard Oy без изменений в их контрактах.

Контракты с субподрядчиками также не будут затронуты. «При новых владельцах верфь в Хельсинки сможет сконцентрироваться на своей основной компетенции – на судах ледового класса и круизных судах», – отметил будущий председатель правления Helsinki Shipyard Oy Виктор Олерский.

«Создание Helsinki Shipyard является важным шагом для участия в тендерах, общая сумма которых в настоящее время оценивается в 1,5 млрд долларов, – говорится в заявлении компании. – Это несколько круизных судов, ледоколов и СПГ-танкеров». По некоторым из тендеров уже подписаны соглашения о намерениях.