Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первое «да» слиянию HHI с DSME
30.10.2019

Первое «да» слиянию HHI с DSME


    • Комитет по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Казахстана одобрил слияние Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Это первое и положительное согласование сделки с регулирующими органами, сообщает Splash 24/7 со ссылкой на HHI.

    Сделка по поглощению DSME еще рассматривается антимонопольными службами Южной Кореи, Японии, Сингапура, в ближайшее время HHI подаст ходатайство на одобрение в Еврокомисссию, получить добро от которой будет сложнее всего.

    Согласование сделки с регулирующим органами считается главной сложностью на пути поглощения, отмечают в Splash 24/7, поскольку объединение двух верфей может изменить мировой рынок и вывести их на лидирующие позиции.

    Еще в марте этого года руководитель Федерального ведомства по картелям Германии в беседе с южнокорейскими журналистами сказал, что ключевой вопрос при одобрении сделки – будет ли контракт ограничивать конкуренцию. Для представителя комитета по конкуренции Еврокомиссии Рикардо Кардосо важным фактором для одобрения сделки являются ее последствия для потребителей.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.02.2019
    Еврокомиссия одобрила СП Stena – Hyundai Glovis
    Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия шведской Stena Rederi (входит в Stena AB) и немецкой Glovis Europe, подконтрольной южнокорейской […]
    HyundaiStenaЕврокомиссияСделка
    0
    02.04.2019
    Hamburg Süd продал балкерный бизнес
    Hamburg Süd закрыл сделку по продаже China Navigation Company (CNCo) своего балкерного сегмента, включая Rudolf A. Oetker (RAO), […]
    Hamburg SuedБалкерСделкаФлот
    0
    02.08.2019
    Корея увеличит грузооборот портов на 500 млн тонн
    Правительство Южной Кореи инвестирует 13,5 млрд долларов в развитие 12 портов, расположенных по всей стране, до 2040 года. […]
    ГрузооборотИнвестицииЮжная Корея
    0
    01.08.2019
    Корея уступает Европе в разработке автономных судов
    Южнокорейское правительство представило план по развитию «умной» морской логистической системы, которая предусматривает продвижение автономного судоходства, «умных» портов и […]
    Daewoo Shipbuilding Hyundai Heavy Industries KongsbergRolls-Royce
    0
    21.01.2019
    Hamburg Süd продает балкерный сегмент
    Hamburg Süd подписал соглашение о продаже China Navigation Company своего балкерного бизнеса, включая Rudolf A. Oetker (RAO), Furness […]
    Hamburg SuedMaerskБалкерБизнес
    0
    12.03.2019
    Патент остается у DSME
    На технологию повторного сжижения СПГ
    DSMEСПГСудТехнологии
    0
    04.03.2019
    Пароходство продал – пароходство купил
    Бывшие владельцы Containerships купили другую судоходную компанию
    ContainershipsJVM&AСделка
    0
    05.08.2019
    Контейнерооборот Южной Кореи
    Контейнерооборот через порты Южной Кореи по итогам 6 месяцев 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотЮжная Корея
    0
    19.08.2019
    DSV завершает сделку по приобретению Panalpina
    Датский логистический оператор DSV завершает сделку по приобретению Panalpina. После слияния компания получит название DSV Panalpina A/S, которое […]
    DSVPanalpinaСделкаСлияния и поглощения
    0
    16.09.2019
    Когда придет китайский дядя
    С полей всевозможных форумов в последнее время часто приходят новости о том, китайские и корейские инвесторы намерены строить […]
    Дальний ВостокЗерноИностранные инвестицииКитай
    0
    28.10.2019
    Китайские судостроители объединятся
    В борьбе за мировой рынок
    КитайСлияния и поглощенияСудостроение
    0
    06.05.2019
    Обновленные сервисы CMA CGM
    Через Владивосток и Восточный
    CMA CGMВладивостокВосточныйДальний Восток
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    Контейнерные перевозки Показать всё
    30.10.2019 Лидеры Финляндии
    30.10.2019 Финансы и объемы OOCL
    29.10.2019 Контейнероборот китайских портов
    29.10.2019 Закольцованный жд сервис Китай – Германия через Калининград
    29.10.2019 Первый контейнерный поезд из Будапешта в Цзинань
    29.10.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ