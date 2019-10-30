Первое «да» слиянию HHI с DSME

Комитет по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Казахстана одобрил слияние Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Это первое и положительное согласование сделки с регулирующими органами, сообщает Splash 24/7 со ссылкой на HHI.

Сделка по поглощению DSME еще рассматривается антимонопольными службами Южной Кореи, Японии, Сингапура, в ближайшее время HHI подаст ходатайство на одобрение в Еврокомисссию, получить добро от которой будет сложнее всего.

Согласование сделки с регулирующим органами считается главной сложностью на пути поглощения, отмечают в Splash 24/7, поскольку объединение двух верфей может изменить мировой рынок и вывести их на лидирующие позиции.

Еще в марте этого года руководитель Федерального ведомства по картелям Германии в беседе с южнокорейскими журналистами сказал, что ключевой вопрос при одобрении сделки – будет ли контракт ограничивать конкуренцию. Для представителя комитета по конкуренции Еврокомиссии Рикардо Кардосо важным фактором для одобрения сделки являются ее последствия для потребителей.