Unifeeder приобретает сингапурского оператора

Unifeeder покупает сингапурского фидерного и shortsea оператора Feedertech Group. Доля Unifeeder составит 77%. Оставшейся долей в 23% будет владеть председатель правления Feedertech Group Али Магами.

Feedertech Group основана в 2003 году. Она владеет двумя компаниями: фидерной Feedertech и региональным shortsea-оператором Perma. Обе компании работают на рынке перевозок Азия – Ближний Восток через Индийский субконтинент. Годовой доход группы составляет 200 млн долларов, грузооборот – свыше 600 тыс. TEU.

«Мы считаем, что сделка с Unifeeder и поддержка DP World (материнская компания Unifeeder) позволят нам вывести бизнес на следующий этап. Feedertech и Unifeeder имеют схожие бизнес-модели. Объединив усилия, мы сможет предоставит клиентам высококачественный продукт. Мы надеемся на совместное процветающее будущее», – отметил А.Магами.

«Покупка Feedertech позволит Unifeeder расширить логистические возможности и освоить интегрированные услуги, которые привлекают конечных клиентов и трейдеров в соответствии со стратегическими амбициями материнской компании – DP World Group. Это также открывает возможности для быстрорастущего рынка на Индийском субконтиненте, добавляя Индию в существующую логистическую стратегию DP World», – говорится в официальном заявлении Unifeeder.

«Это еще один шаг в нашей стратегии – создать глобальное присутствие, предложить нашим клиентам более широкую сеть и создать комплексные и интегрированные решения в разных регионах», – отметил CEO Unifeeder Йеспер Кристенсен.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года.