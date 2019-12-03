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Unifeeder приобретает сингапурского оператора
03.12.2019

Unifeeder приобретает сингапурского оператора


    • Unifeeder покупает сингапурского фидерного и shortsea оператора Feedertech Group. Доля Unifeeder составит 77%. Оставшейся долей в 23% будет владеть председатель правления Feedertech Group Али Магами.

    Feedertech Group основана в 2003 году. Она владеет двумя компаниями: фидерной Feedertech и региональным shortsea-оператором Perma. Обе компании работают на рынке перевозок Азия – Ближний Восток через Индийский субконтинент. Годовой доход группы составляет 200 млн долларов, грузооборот – свыше 600 тыс. TEU.

    «Мы считаем, что сделка с Unifeeder и поддержка DP World (материнская компания Unifeeder) позволят нам вывести бизнес на следующий этап. Feedertech и Unifeeder имеют схожие бизнес-модели. Объединив усилия, мы сможет предоставит клиентам высококачественный продукт. Мы надеемся на совместное процветающее будущее», – отметил А.Магами.

    «Покупка Feedertech позволит Unifeeder расширить логистические возможности и освоить интегрированные услуги, которые привлекают конечных клиентов и трейдеров в соответствии со стратегическими амбициями материнской компании – DP World Group. Это также открывает возможности для быстрорастущего рынка на Индийском субконтиненте, добавляя Индию в существующую логистическую стратегию DP World», – говорится в официальном заявлении Unifeeder.

    «Это еще один шаг в нашей стратегии – создать глобальное присутствие, предложить нашим клиентам более широкую сеть и создать комплексные и интегрированные решения в разных регионах», – отметил CEO Unifeeder Йеспер Кристенсен.

    Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года.


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