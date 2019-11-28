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COSCO покупает жд актив в Венгрии
28.11.2019

COSCO покупает жд актив в Венгрии


    • OceanRail Logistics, дочерняя компания COSCO, подписала договор с Австрийскими федеральными железными дорогами (ÖBB) купли-продажи сортировочной станции RCT-BILK в Будапеште.

    Железнодорожный хаб RCT-BILK полностью принадлежал Rail Cargo Group. Его площадь составляет 223 тыс. кв. м, пропускная способность – 230 тыс. TEU. Он имеет стратегически удобное расположение на пересечении нескольких транспортных коридоров, в том числе Средиземноморского и Средневосточного, а также направлений «север-юг» и «восток-запад» в Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

    Напомним, не так давно COSCO заявила о приобретении 60% акций греческого железнодорожного оператора Piraeus Europe Asia Rail Logistics (PEARL). Соответствующее соглашение было подписано между PEARL и OceanRail Logistics, специализирующейся на мультимодальных перевозках и использующей в качестве хаба порт Пирей.


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