COSCO покупает жд актив в Венгрии

OceanRail Logistics, дочерняя компания COSCO, подписала договор с Австрийскими федеральными железными дорогами (ÖBB) купли-продажи сортировочной станции RCT-BILK в Будапеште.

Железнодорожный хаб RCT-BILK полностью принадлежал Rail Cargo Group. Его площадь составляет 223 тыс. кв. м, пропускная способность – 230 тыс. TEU. Он имеет стратегически удобное расположение на пересечении нескольких транспортных коридоров, в том числе Средиземноморского и Средневосточного, а также направлений «север-юг» и «восток-запад» в Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

Напомним, не так давно COSCO заявила о приобретении 60% акций греческого железнодорожного оператора Piraeus Europe Asia Rail Logistics (PEARL). Соответствующее соглашение было подписано между PEARL и OceanRail Logistics, специализирующейся на мультимодальных перевозках и использующей в качестве хаба порт Пирей.