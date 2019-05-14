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ZPMC поставит краны в Грузию
14.05.2019

ZPMC поставит краны в Грузию

    • China Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) и грузинская Anaklia Development заключили контракт на поставку 12 кранов RTG для порта Анаклия. По информации ZPMC, это будут RTG нового типа, оснащенные полнофункциональным легким порталом с системой стабилизации движения, с минимальным воздействием на окружающую среду.

    Отметим, строительство глубоководного порта Анаклия является крупнейшим инвестиционным проектом в Грузии. Реализацией проекта занимается консорциум развития Анаклии (Anaklia Development Consortium LLC) – совместное предприятие с участием грузинской TBC Holding LLC и американского девелопера Conti International LLC, реализующего проекты в сферах инфраструктуры и капитального строительства. В консорциум также входят SSA Marine (США), Wondernet Express (Великобритания) и G-Star Ltd. (Болгария). Ключевыми партнерами консорциума являются ведущий проектировщик портов Moffatt & Nichol и ведущий консультант по портовым сделкам Maritime & Transport Business Solutions (Нидерланды).

    Консорциум получил контракт на реализацию проекта в 2016 году. В конце 2017 года Анаклия и ZPMC подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, китайская корпорация планировала инвестировать в строительство порта не менее 50 млн долларов. 

    Реализация проекта предусматривает девять фаз. Мощность порта после завершения всех фаз должна составить 100 млн тонн в год. Общая стоимость проекта достигает $2,5 млрд.

    По планам реализация первой фазы, рассчитанная на 2017-2020 годы, предусматривает создание мощностей годовой пропускной способностью порядка 7 млн тонн. Планируется строительство грузового порта, контейнерного терминала, волнолома и площадки для обслуживания интермодальных железнодорожных перевозок.


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