Контейнеровоз снес кран в Антверпене

На терминале DP World в порту Антверпен произошло обрушение крана, который задел сорвавшийся со швартовых контейнеровоз «APL Mexico City». По информации DP World, никто не пострадал. В компании обещают возобновить операции в ближайшее время

Инцидент произошел в 2 часа дня в понедельник. По данным Maritime Executive, повреждения получило и судно, и причал. В службе управления движением судов заметили, что контейнеровоз совершает странные движения, и направили к нему буксиры и лоцманский катер, но сделать ничего не успели, судно отнесло причалу напротив, где оно ударило консоль крана, вызвав ее обрушение.

Погодные условия на момент происшествия были неблагоприятные, из-за сильного ветра администрация порта временно приостанавливала движение судов.

Комментарий к видео, оставленный одним из пользователей: Welcome to DP World.

Видео: Maritime Executive

Фото: BELGA