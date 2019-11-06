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Новые краны у HHLA в Гамбурге
06.11.2019

Новые краны у HHLA в Гамбурге


    • Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) принял в эксплуатацию три новых контейнерных крана-перегружателя, которые будут работать на терминале Container Terminal Burchardkai (CTB) в порту Гамбург. Новое оборудование позволит обеспечить дополнительные мощности для обработки мегаконтейнеровозов вместимостью 23 тыс. TEU и свыше.

    Новые краны производства ZPMC заменят на терминале три меньших по размеру крана, которые уже демонтированы. Кроме того, в первом квартале 2020 года HHLA ожидает поставки еще двух контейнерных кранов того же типа. После того, как новое погрузочно-разгрузочное оборудование начнет работать, HHLA будет иметь дополнительный причал для больших судов на терминале CTB.

    По данным HHLA, в прошлом году число заходов судов вместимостью от 18 тыс. до 22 тыс. TEU увеличилось на 47% и составило 150. И эта тенденция продолжается – за 6 месяцев этого года число заходов мегаконтейнеровозов уже увеличилось на 40%.

    В настоящее время в порту Гамбург краны могут обрабатывать суда с 24 рядами контейнеров. Новые краны имеют стрелы длиной порядка 80 м, что позволяет обрабатывать суда с 26 рядами контейнеров. Каждый кран весом 2,5 тыс. тонн может одномоментно перемешать два 40-футовых контейнера или четыре 20-футовых. В настоящее время на терминале HHLA Burchardkai эксплуатируются более 30 контейнерных перегружателей, 18 из них – для обработки мегаконтейнеровозов.

    Помимо вложений в портовое оборудование, инвестиционная программа терминала CTB предусматривает строительство складов и расширение железнодорожной станции. Всего к 2022 году HHLA планирует инвестировать 1 млрд евро, из них 450 млн предусмотрено на мероприятия, необходимые для обработки контейнеров.


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