60% судов на СПГ к 2025 году

К 2025 году шесть из десяти судов будут работать на сжиженном природном газе, сообщает корейский Pulse со ссылкой на опубликованный совместный отчет Корейского банка развития и Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям.

К 2025 году будет построено 1,9 тыс. новых СПГ-газовозов. Спрос на СПГ-бункеровщики к 2030 году увеличится более чем в 10 раз.

Ожидается, что корейский внутренний рынок оборудования для судов на СПГ, который в основном представлен предприятими малого и среднего бизнеса, увеличится к 2020 году до 10,5 млрд долларов с 4,3 млрд долларов в 2017 году при условии, что более 60% судов на СПГ, заказанных во всем мире, будут построены на корейских верфях.

Отмечается, что корейское правительство анонсировало строительство 140 судов, работающих на СПГ, к 2025 году.