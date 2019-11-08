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Klaipedos Nafta станет собственником плавучего СПГ-терминала
08.11.2019

Klaipedos Nafta станет собственником плавучего СПГ-терминала


    • Компания Klaipedos Nafta объявила о намерении к 2024 году выкупить плавучую регазификационную установку «Independence» (FSRU), зафрактованного у Höegh LNG на 10 лет с правом выкупа, либо рассмотреть вариант приобретения другой FSRU. Окончательное решение должно быть принято к концу 2022 года.

    По словам директора KN Klaipėda LNG Арунаса Молиса, компания просчитала экономические выгоды для Литвы и других потребителей газа. «Плавучий СПГ-терминал обеспечит конкуренцию на газовом рынке и будет способствовать энергетической безопасности страны», – сказал он.

    Компания планирует заключить сделку с финансовыми организациями по обеспечению финансирования покупки плавучего СПГ-терминала до апреля 2020 года, Кроме того, Klaipedos Nafta будет добиваться одобрения государственной помощи Европейской комиссией к концу мая 2021 года и взять кредит в северном инвестиционном банке в сумме до 135 млн евро.


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