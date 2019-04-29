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Kuehne + Nagel подсчитал деньги и грузы
29.04.2019

Выручка и операционная прибыль выросли

    • Kuehne + Nagel опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2019 года. Выручка по группе увеличилась на 7,7% до 5,2 млрд швейцарских франков (5,1 млрд долларов), валовая прибыль – на 7,3% до 1,99 млрд франков (1,95 млн долларов).

    Показатель EBITDA вырос на 44,6% до 418 млн франков (409 млн долларов), операционная прибыль – на 2,5% до 242 млн франков (237 млнн долларов). Чистая прибыль составила 181 млн франков (177 млн долларов), на 1,6% ниже, чем годом ранее.

    В сегменте Seafreight объемы перевозок выросли на 6,2% до 1,146 млн TEU. При этом грузопоток из Северной Америки и Европы в Азию снизился на 2-3%, что связано с ограничениями на импорт переработанного вторсырья и сельхозпродукции. В то же время, рост экспорта из Азии в Европу и Северную Америку выражается двузначными цифрами. Операционная прибыль по сегменту составила 112 млн франков (110 млн долларов).

    В сегменте Airfreight объем перевозок сократился на 3,1% до 409 тыс. тонн на фоне падения рынка, которое составило 2-3%. Операционная прибыль по сегменту составила 80 млн франков (78 млн долларов).

    В сегменте Overland выручка увеличилась на 6%, валовая прибыль – на 8%, операционная прибыль выросла «существенно».

    В сегменте Contract Logistics выручка увеличилась на 6,3%, валовая прибыль – на 4,9%, операционная прибыль сократилась в сравнении с прошлогодним показателем и составила 26 млн франков (25,5 млн долларов).


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