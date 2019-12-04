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Все порты Финляндии
04.12.2019

Все порты Финляндии


    • Суммарный контейнерооборот портов Финляндии за 10 месяцев 2019 года достиг порядка 1,36 млн TEU. Это на 1,6% больше аналогичного показателя прошлого года.

    По данным агентства транспорта и связи Финляндии, ХаминаКотка за январь-октябрь 2019 года обработала почти 568,6 тыс. TEU, что на 4% больше, чем годом ранее. Второй по объемам перевалки порт Финляндии – Хельсинки также увеличил контейнерооборот на 3,3%, до 439,6 тыс. TEU. Порт Раума за отчетный период перевалил порядка 221,1 тыс. TEU, что на 0,7% меньше, чем за 10 месяцев 2018 года.

    Через причалы Ханко за отчетный период прошло 53,2 тыс. TEU — на 3,9% больше контейнеров, чем за аналогичный период 2018 года. Оборот контейнеров в Оулу, напротив, снизился на 24,7% до 29,7 тыс. TEU.  

    Порт Кеми с января по октябрь 2019 года обработал 15,9 тыс. TEU — на 23,2% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

    Торнио, Коккола и Пори в отчетном периоде уменьшили объемы перевалки контейнеров — на 1,5% (до 12,6 тыс. TEU), на 14,8% (до 12,5 тыс. TEU) и на 96,1% (до 419 TEU) соответственно.

    Контейнерооборот Рахья по итогам отчетного периода 2019 года составил 3,9 тыс. TEU (рост в 2,7 раза), Турку – 2,9 тыс. TEU (+8,1%), Уусикапунки — 1,4 тыс. TEU (-8,7%), Раахе — 478 TEU (+25,5%) и Экерё — 26 TEU (рост в 26 раз).

    Кроме этого, в отчетом периоде текущего года перевалку контейнеров осуществляли порты Пиетарсаари (1,3 тыс. TEU), Эурайоки (8 TEU) и Марианхамина (1 TEU), в аналогичном периоде прошлого года  данные порты обработку не производили.


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