По итогам трех кварталов текущего года контейнерооборот Гданьска уверенно перешагнул планку 1,6 млн TEU. Это на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году планку в 1,6 млн TEU порт преодолел только в октябре.

В сентябре этого года порт обработал 172,2 тыс. TEU, на 14,3% меньше, чем в августе 2019 года, но на 20,7% больше, чем в сентябре 2018 года.

Напомним, в мае текущего года PSA International Ptd Ltd (PSA), Польский фонд развития (PFR) и IFM Global Infrastructure Fund (GIF) закрыли сделку по совместному приобретению DCT Gdansk.

Вскоре после этого PSA объявил амбициозную программу по увеличению пропускной мощности терминала до 7 млн TEU в год. Проект включает в себя план модернизации большинства причалов порта, увеличение железнодорожных и автомобильных путей порта.

По словам руководства порта, 2020 год для DCT Gdansk будет историческим – контейнерооборот терминала может достигнуть 2,4 млн TEU.