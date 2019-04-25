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Сколько стоят новые краны «Дела»
25.04.2019

Сколько стоят новые краны «Дела»

    • 23 апреля к новому причалу №38 терминала НУТЭП было пришвартовано судно «Zhen Hua 19», доставившее 3 крана STS, 4 крана RTG и 2 ричстакера.

    Группа «Дело» уточнила ряд подробностей сделки и логистики, а также технические характеристики оборудования. 
    Техника была отгружена на борт 28 января, путь до порта Новороссийск занял чуть менее трех месяцев. Выгрузка, монтаж и пуско-наладочные работы в зависимости от погодных условий займут порядка 40 дней. В сборке техники примет участие судовая команда, 35 специалистов из ZPMC и петербургского ООО «ИПСК».

    Контракты на поставку трех STS и четырех RTG были заключены в июне 2017 года, ричстакеры заказаны в январе 2019 года. Общая сумма контрактов составила 22,5 млн долларов на условиях DAT. 

    Новые STS с колеей 18 м, вылетом консоли 54 м и высотой подъема над уровнем причала 40 м – самые большие на российском побережье Черного моря, они способны обрабатывать суда вместимостью до 10 тыс. TEU. 
    RTG способны обрабатывать штабели 7+1 по ширине и 5+1 по высоте, грузоподъемность ричстакеров составляет 45 тонн.


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