На НУТЭП пришли новые краны

Вчера на контейнерный терминал НУТЭП пришло судно, доставившее краны для нового причала №38. Причальные перегружатели прибыли на борту специализированного судна «Zhen Hua 19», принадлежащего Shanghai Zhenhua Sg Co Ltd. Как рассказали SeaNews в группе «Дело», у нового причала №38 судно и ошвартовалось.

Как сообщал ранее SeaNews, на форуме «ЮгТранс-2019» в Геленджике генеральный директор ООО «Новоморснаб» Алексей Гармаш сообщил, что в апреле планируется прибытие судна с новыми STS-кранами и RTG-перегружателями для нового причала №38, ввод в эксплуатацию причала, который позволит принимать океанские контейнеровозы вместимостью до 10 тыс. TEU, намечен 1 июля этого года.

Напомним, контракт на поставку оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству глубоководного причала №38 с китайской государственной корпорацией тяжелого машиностроения ZPMC был подписан летом 2017 года. Согласно договору, ZPMC должна поставить три крана STS грузоподъемностью 50 тонн, четыре крана RTG грузоподъемностью 50 тонн и два ричстакера. Крановое оборудование, уточнили тогда SeaNews в компании, будет доставлено в порт сразу в собранном виде.

К реализации инвестпроекта, который на первом этапе включает в себя строительство нового причала №38, который будет обслуживать прямые заходы судов океанского класса вместимостью до 10 тыс. TEU, «ДелоПортс» приступил в 2015 году. Длина причала по проекту составит 378 м, глубина у причала – 15,6 м (максимальная осадка принимаемых судов – 15 м), площадь – 4 га. Причал будет полностью защищен волноломом.

После реализации инвестиционного проекта емкость складских площадей увеличится до 21 тыс. TEU. На сегодня емкость складской площади терминала составляет порядка 12 тыс. TEU. Новый причал увеличит пропускную способность НУТЭП с существующих 350 тыс. TEU до 700 тыс. TEU.

Фото: Группа компаний «Дело»