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Дополненная реальность на борту VLCC
25.04.2019

Дополненная реальность на борту VLCC

    • MOL планируется установить на 21 своем танкере VLCC навигационную систему, использующую дополненную реальность. По информации компании, система была разработана MOL Techno-Trade, Ltd. совместно с Furuno Electric Co., Ltd. 

    Система выводит на мониторы и планшеты информацию о других судах, находящихся на пути следования судна и в близлежащих водах, а также другие данные, такие как, например, расположение отмелей.

    Она интегрирует показания АИС и радаров с видеоизображениями, транслируемыми в режиме реального времени с камеры на мостике.

    Комбинируя видеоряд с данными рейса, система, используя технологию дополненной реальности, обеспечивает визуальную поддержку членам экипажа при несении вахты и управлении судном.

    Дополненная реальность на борту VLCCНа данный момент система установлена и тестируется на двух судах MOL – газовозе «Beluga Ace» 2018 года постройки и танкере VLCC «Suzukasan», также 2018 года постройки.

    Коммерческую версию, которая будет продаваться под брендом the Furuno Electric, MOL поставит на своих танкерах VLCC, которые, как отмечают в компании, в силу большой осадки требуют особого внимания к вопросам безопасности при плавании, например, в Сингапурском и Малаккском проливах, где движение судов очень напряженное.

    MOL также намерен установить системы с дополненной реальностью на своих СПГ-газовозах, а также на балкерах. В перспективе в компании рассчитывают, что система сыграет ключевую роль в разработке автономных судов.

    Так это выглядит в деле

    Видео: MOL


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