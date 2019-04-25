Дополненная реальность на борту VLCC

MOL планируется установить на 21 своем танкере VLCC навигационную систему, использующую дополненную реальность. По информации компании, система была разработана MOL Techno-Trade, Ltd. совместно с Furuno Electric Co., Ltd.

Система выводит на мониторы и планшеты информацию о других судах, находящихся на пути следования судна и в близлежащих водах, а также другие данные, такие как, например, расположение отмелей.

Она интегрирует показания АИС и радаров с видеоизображениями, транслируемыми в режиме реального времени с камеры на мостике.

Комбинируя видеоряд с данными рейса, система, используя технологию дополненной реальности, обеспечивает визуальную поддержку членам экипажа при несении вахты и управлении судном.

На данный момент система установлена и тестируется на двух судах MOL – газовозе «Beluga Ace» 2018 года постройки и танкере VLCC «Suzukasan», также 2018 года постройки.

Коммерческую версию, которая будет продаваться под брендом the Furuno Electric, MOL поставит на своих танкерах VLCC, которые, как отмечают в компании, в силу большой осадки требуют особого внимания к вопросам безопасности при плавании, например, в Сингапурском и Малаккском проливах, где движение судов очень напряженное.

MOL также намерен установить системы с дополненной реальностью на своих СПГ-газовозах, а также на балкерах. В перспективе в компании рассчитывают, что система сыграет ключевую роль в разработке автономных судов.

Так это выглядит в деле

Видео: MOL