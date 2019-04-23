«Куриные гонки» на старте

Пищевые грузы дадут огромный толчок рынку железнодорожных перевозок. Такое мнение высказал директор Rail Cargo Logistics-RUS Александр Баскаков, выступая на конгрессе «ТрансРоссия» в Москве.

«Нам очень интересно то, что сейчас происходит с рынком пищевой продукции, – сказал он. – Наконец Россия и Китай подписали соглашение о то, что можно возить пищевые грузы в Китай [В ноябре Россия и Китай подписали в Пекине протокол о поставках мяса и субпродуктов птицы]. На самом деле, это даст огромный толчок рынку железнодорожных перевозок».

По словам А.Баскакова, речь не идет о резком о резком количественном росте. «Но рост денежного оборота будет однозначно заметен. Уже есть огромный интерес со стороны производителей куриного мяса, – сказал он. – Тут уже выдумывать не нужно. У нас готовы все логистические решения. Ждем того момента, когда китайская сторона разберется со своими внутренними правилами ввоза. Как только от китайской таможни мы получаем «зеленый свет» на ввоз курятины, мы грузим и везем. Это вопрос одной недели. Рефрижераторные контейнеры уже стоят в Москве. Грузопоток из Китая в Россию, который мог бы закольцевать рефрижераторный контейнер, тоже уже есть».

«Сейчас интересный момент, – подчеркнул А.Баскаков. – Когда начнутся «куриные гонки», кто быстрее отправит, кто сохраннее доставит. Сошлись все факторы: поддержка государств, желание производителей-поставщиков, готовность инфраструктуры. И если СЕЙЧАС не вырастет продуктовый экспорт, я не знаю, когда он сможет еще вырасти. Все карты разложились».

Как отметил А.Баскаков, «Сейчас для российских экспортеров очень удачное время – все факторы говорят о том, что экспорт везти удобно и быстро как никогда». «Благодаря совместным усилиям с Китаем (если мы говорим об экспорте в Китай) сейчас появлялось огромное количество транспортных продуктов. Этот процесс длится уже десятилетие. И каждый год мы видим рост транзитных перевозок из Китая в Европу: последние три-пять лет мы видим, что сначала появились регулярные импортные сервисы из Китая в Россию, за ними потянулись сервисы из России в Китай», – сказал он.

«По факту, из большинства крупных российских городов сейчас как минимум поезд в неделю в Китай. Да, можно говорить, что в основном это сырьевые грузы, лесные грузы, пиломатериалы. Однако это тот самый скелет, на который можно нанизывать грузы несырьевые. И это постепенно сейчас происходит. Мы видим, что понемножку подтягиваются промышленные грузы, пластики, трубы. Сейчас не нужно две-три недели копить целый поезд, как несколько лет назад, чтобы его отправить в Китай, – сказал А.Баскаков. – Логистическая инфраструктура для экспорта в Китай полностью готова».