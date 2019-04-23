Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Куриные гонки» на старте
23.04.2019

«Куриные гонки» на старте

    • Пищевые грузы дадут огромный толчок рынку железнодорожных перевозок. Такое мнение высказал директор Rail Cargo Logistics-RUS Александр Баскаков, выступая на конгрессе «ТрансРоссия» в Москве.

    «Нам очень интересно то, что сейчас происходит с рынком пищевой продукции, – сказал он. – Наконец Россия и Китай подписали соглашение о то, что можно возить пищевые грузы в Китай [В ноябре Россия и Китай подписали в Пекине протокол о поставках мяса и субпродуктов птицы]. На самом деле, это даст огромный толчок рынку железнодорожных перевозок».

    По словам А.Баскакова, речь не идет о резком о резком количественном росте. «Но рост денежного оборота будет однозначно заметен. Уже есть огромный интерес со стороны производителей куриного мяса, – сказал он. – Тут  уже выдумывать не нужно. У нас готовы все логистические решения. Ждем того момента, когда  китайская сторона разберется со своими внутренними правилами ввоза. Как только от китайской таможни мы получаем «зеленый свет» на ввоз курятины, мы грузим и везем. Это вопрос одной недели. Рефрижераторные контейнеры уже стоят в Москве. Грузопоток из Китая в Россию, который мог бы закольцевать рефрижераторный контейнер, тоже уже есть».

    «Сейчас интересный момент, – подчеркнул А.Баскаков. – Когда начнутся «куриные гонки», кто быстрее отправит, кто сохраннее доставит. Сошлись все факторы: поддержка государств, желание производителей-поставщиков, готовность инфраструктуры. И если СЕЙЧАС не вырастет продуктовый экспорт, я не знаю, когда он сможет еще вырасти. Все карты разложились».

    Как отметил А.Баскаков, «Сейчас для российских экспортеров очень удачное время – все факторы говорят о том, что экспорт везти удобно и быстро как никогда». «Благодаря совместным усилиям с Китаем (если мы говорим об экспорте в Китай) сейчас появлялось огромное количество транспортных продуктов. Этот процесс длится уже десятилетие. И каждый год мы видим рост транзитных перевозок из Китая в Европу: последние три-пять лет мы видим, что сначала появились регулярные импортные сервисы из Китая в Россию, за ними потянулись сервисы из России в Китай», – сказал он.

    «По факту, из большинства крупных российских городов сейчас как минимум поезд в неделю в Китай. Да, можно говорить, что в основном это сырьевые грузы, лесные грузы, пиломатериалы. Однако это тот самый скелет, на который можно нанизывать грузы несырьевые. И это постепенно сейчас происходит. Мы видим, что понемножку подтягиваются промышленные грузы, пластики, трубы. Сейчас не нужно две-три недели копить целый поезд, как несколько лет назад, чтобы его отправить в Китай, – сказал А.Баскаков. – Логистическая инфраструктура для экспорта в Китай полностью готова».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.02.2019
    Мясное ассорти
    Экспорт и импорт в 2018 году
    2018ИмпортМясоСтатистика таможни
    0
    24.04.2019
    Россия снижает экспорт зерна
    И импорт
    2019ЗерноИмпортСтатистика таможни
    0
    19.03.2019
    Импорт и экспорт Китая
    Итоги 2018 года
    Только для подписчиков
    2018Внешняя торговляКитай
    0
    24.04.2019
    Новая ротация на сервисах FESCO
    Под новым брендом
    FESCO Дальний ВостокКитайКонтейнерные перевозки
    0
    20.03.2019
    Из Архангельска в Китай
    Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка обсудили возможность доставки груза из Архангельской […]
    АрхангельскАрхангельский морской торговый портКитайКонтейнерные перевозки
    0
    17.04.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    По итогам января-февраля 2019 года экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 1,91 млн тонн. Это выше аналогичного уровня […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0
    17.04.2019
    Китайские тарифы и российские грузы
    Что даст российским участникам рынка снижение тарифов на жд перевозки в Китае
    ДАКСЕРЖ/д перевозкиКитайКонтейнерные перевозки
    0
    14.02.2019
    Экспорт цветных металлов
    Алюминий потерял в объемах и в долларах
    2018Цветные металлыЭкспорт
    0
    04.04.2019
    Калининград будет экспортировать в Китай
    Овощи и рыбу
    Азия Железная дорогаКалининградКитай
    0
    28.02.2019
    Импорт и экспорт сыра
    По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году в Россию было ввезено 266,8 тыс. тонн сыра и творога, […]
    2018ИмпортИтогиСтатистика таможни
    0
    24.04.2019
    Без лишних передвижений
    Как избежать излишнего завоза контейнерных грузов на железнодорожный терминал и для чего нужны грузовые шаттлы, рассказал SeaNews начальник […]
    ВорсиноКонтейнерный поездМоскваРЖД
    0
    14.01.2019
    Жд экспорт через порты
    Итоги 2018 года
    2018РЖДЭкспорт
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    24.04.2019 Линии вошли в цифровую ассоциацию
    24.04.2019 Новая ротация на сервисах FESCO
    22.04.2019 CEVA запустила контейнерный поезд из Китая в Европу
    22.04.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2019
    19.04.2019 Первый квартал «ТрансКонтейнера»
    19.04.2019 Готовый продукт — сшитая транспортная услуга
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД