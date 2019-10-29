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Первый контейнерный поезд из Будапешта в Цзинань
29.10.2019

Первый контейнерный поезд из Будапешта в Цзинань


    • «ТрансКонтейнер» запустил контейнерный поезд из Будапешта в Цзинань (КНР). Первый состав ушел с терминала Махарт 26 октября. По маршруту следования поезд пересечет Венгрию, Словакию и Польшу, далее через погранпереход Тересполь/Брест проследует по колее 1520 до монгольско-китайской границы. Планируемое время в пути составит 18 суток.

    Как рассказали SeaNews в компании, в составе поезда 41 40-футовый контейнер. Номенклатура грузов – пиломатериалы и мебель. Регулярность отправки поездов пока определяется.

    «Контейнерный сервис на этом маршруте из Венгрии в Китай является для ПАО «ТрансКонтейнер» новым и очень перспективным, особенно с учётом активного развития взаимодействия наших подразделений напрямую с представителями бизнеса в провинции Шаньдун Китайской Народной Республики, где в Циндао также буквально на днях был открыт еще один дополнительный офис TransContainer Freight Forwarding (Shanghai). В октябре этого года уже проследовал организованный «ТрансКонтейнер» контейнерный поезд назначением из Китая в Будапешт с грузами из провинции Шандунь. Мы отмечаем также особое внимание и поддержку в реализации этого проекта со стороны наших европейских партнеров, что благоприятно сказывается на работе по достижению нашей общей цели установления графика регулярного курсирования поездов между провинцией Китая и Венгрией», – сказал управляющий директор TransContainer Europe, GmbH Павел Шанайца.


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