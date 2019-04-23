Hyundai LNG выходит на рынок LPG

Hyundai LNG Shipping, совместное предприятие HMM и корейского инвестиционного фонда IMM, разместил заказа на строительство газовоза VLGC вместимостью 84,6 тыс. куб. м.

Строиться судно будет на верфи Hyundai Heavy Industries. По информации компании, сдача намечена на третий квартал 2020 года. Это будет первый LPG-танкер в составе флота компании. Еще одно судно – в опционе.

Тайм-чартер на газовоз подписан с неназванной энергетической компанией сроком на 7 лет с возможностью продления.

Hyundai LNG Shipping на данный момент обеспечивает, по собственной оценке, порядка 28% всего южнокорейского импорта сжиженного природного газа на условиях FOB. Флот компании состоит из 10 СПГ-танкеров.