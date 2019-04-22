Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

По итогам 2 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 1,3% до 40 млрд евро.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 1,6% и составили 13,1 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился на 1,1% до 26,9 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам первых двух месяцев этого года Россия занимает четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.