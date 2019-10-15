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Грузооборот Панамского канала
15.10.2019

Грузооборот Панамского канала


    • За 2019 финансовый год (с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019 года) объем транзита через Панамский канал составил 469,6 млн тонн Панамского канала (PC/UMS, одна тонна Панамского канала эквивалентна 100 куб. футов грузовместимости), что превышает показатель 2018 года на 6,2%. Напомним, грузооборот за 2018 год составил 442,1 млн тонн.

    По данным администрации Панамского канала, основной объем по итогам финансового года приходится на контейнеровозы – 164,8 млн тонн PC/UMS. По сравнению с финансовым 2018 годом объем увеличился на 3,6%.

    На втором месте танкеры, включая LPG- и LNG-газовозы с 147,8 млн тонн PC/UMS (+13,4%).

    На третьем и четвертом местах – балкеры и автомобилевозы с 76,5 млн тонн PC/UMS (+3,8%) и 53,1 млн тонн PC/UMS (+7,3%) соответственно.

    Основными маршрутами транспортировки грузов через Панамский канал были Азия – восточное побережье США, восточное побережье США – Южная Америка, Европа – Южная Америка.

    Основными клиентами Панамского канала по итогам 2019 финансового года стали США, Китай, Япония, Чили и Мексика.


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