На российском авторынке преобладает негативный тренд

По итогам 11 месяцев этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей составили 1,58 млн единиц. Это на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

По итогам ноября продажи упали на 6,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 156,8 тыс. автомобилей.

«Ноябрь с потерями в продажах свыше 6% подтвердил превалирующий негативный тренд российского автомобильного рынка в этом году. Конечно, сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС. Именно по этой причине мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в декабре», — прокомментировал ежемесячный отчет председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В ноября 2019 года в пятерке лидеров изменений не произошло.

Первенство продолжает сохранять за собой Lada, которая второй месяц подряд демонстрирует снижение продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 7,3% до 31,2 тыс. автомобилей.

Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в ноябре упали на 7,3% до 19,6 тыс. автомобилей.

На третьем месте остается Hyundai. Продажи автомобилей марки Hyundai – единственные в ТОП-5, которые показали положительную динамику – плюс 2,7% (16,3 тыс. авто) к уровню ноября 2018 года.

Продажи Renault снизились на 5,1% по сравнению с ноябрем прошлого года, составив 12,8 тыс. единиц, эта марка занимает четвертую строчку рейтинга.

Volkswagen в ноябре остается на пятом месте. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 9,2 тыс. – это на 10% меньше, чем годом ранее.

Наиболее значительный рост продаж в ноябре относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у автомобилей Changan (в 15,8 раза), Haval (в 3,2 раза), Brilliance (в 2,5 раза), Geely (в 2,3 раза), коммерческих автомобилей FIAT (в 2,2 раза) и Chery (в 2 раза).

Существенно сократили продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года Ford (-96%), Lifan (-88%), Zotye(-87%), коммерческие автомобили Mercedes-Benz(-72%), Honda(-69%), коммерческие автомобили Hyundai(-66%), коммерческие автомобили Foton(60%), HTM (-60%) и коммерческие автомобили Isuzu (-59%).