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Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
08.11.2019

Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни


    • По итогам января-октября этого года внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни составил 28 млрд долларов. Это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Как сообщили SeaNews в таможне, число оформленных деклараций на товары за отчетный период достигло порядка 279,8 тыс. (-3,2% к 10 месяцам 2018 года), из которых 252,8 тыс. – по импорту (-3,9%) и 26,9 тыс. – по экспорту (+4,8%).

    Всего за отчетный период года через Балтийскую таможню прошло порядка 13,3 млн тонн грузов – на 3,5% больше, чем за январь-октябрь 2018 года. В том числе импорт вырос на 2,3% до порядка 8,9 млн тонн, экспорт – на 6,1% до 4,4 млн тонн.

    В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (23,7%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам 10 месяцев вошли полимерные материалы, органическая химия, черные металлы, и оборудование.

    В экспорте основная доля принадлежала древесине и изделиям из нее (34,3%). В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, вошли также черные металлы, бумага и картон, целлюлоза и продукты неорганической химии. При этом доля древесины и изделий из нее выросла, а доля черных металлов сократилась.

    Основными странами-поставщиками, откуда осуществлялся импорт в РФ в зоне Балтийской таможни в январе-октябре 2019 года, стали Китай, Эквадор, Германия, Южная Корея и Индия.

    Наибольшая доля среди стран-получателей российского экспорта, по данным Балтийской таможни, принадлежит Турции (25%). На втором и третьем месте – Китай и Египет соответственно.

     

     


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