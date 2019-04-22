«Раскачать» грузопоток из Кореи и Японии

Общий контейнерный грузопоток из стран Юго-Восточной Азии в Европу составляет порядка 22 млн TEU. Такими данными поделился исполнительный директор «ФЕСКО интегрированный транспорт» Герман Маслов в ходе транспортно-логистического конгресса «ТрансРоссия» в Москве. Только Корея и Япония генерируют порядка 5 млн TEU.

«В силу того, что президентом РФ поставлена задача увеличить транзитный потенциал России в 4 раза (до 2 млн TEU), России достаточно будет буквально несколько процентов от этого грузопотока для того, чтобы выполнить цель», – сказал Г.Маслов. По его оценке, речь идет о 10% общего грузооборота между Кореей, Японией и Европой, что составляет 500 тыс. TEU. Сегодня, отметил он, 99% перевозок из Кореи и Японии в Европу – это deep sea

По мнению Г.Маслова, главным сдерживающим фактором для развития транзитного грузопотока остаются инфраструктурные ограничения и задержка поездов на погранпереходах.

«Что необходимо сделать, чтобы «раскачать» этот грузопоток из Кореи и Японию в Европу через Россию? Не говорю про Китай, потому что это достаточно «раскачанное» направление. Это качество сервиса, инфраструктура – расшивка «узких» мест на подходах в порты, увеличение пропускной способности Транссиба (если на Транссиб ляжет несколько процентов того грузопотока, который идет через deep sea, это потребует определенных вливаний на «расшивку» Транссиба), стоимость (по стоимости Россия сейчас проигрывает точно – в Китае перевозки в Европу субсидируются государством, что кратно увеличила грузопоток Китай – Европа)».

«Что нам сейчас нужно сделать – это сконцентрироваться на транзитном времени, это то, что сейчас востребовано рынком, то, что требуют сейчас грузоотправители. По нашей оценке, преимущество, которое есть сейчас у России, у Транссиба, – это транзитное время, и наша задача показать его не только китайским, но и корейскими и японским грузоотправителям», – резюмировал Г.Маслов.