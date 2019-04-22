Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Что видно с борта арктического контейнеровоза
22.04.2019

Что видно с борта арктического контейнеровоза

    • В кадре – арктические морские пейзажи, снятые с контейнеровоза «Норникеля» во время переходов Мурманск – Дудинка и обратно в апреле этого года. В составе флота компании пять арктических контейнеровозов – «Норильский никель», «Мончегорск», «Заполярный», «Талнах» и «Надежда», задействованы они в основном на транспортировке продукции «Норильского никеля» и генеральных грузов. Все суда – ледового класса, оснащены пропульсивной установкой Azipod, позволяющей двигаться кормой вперёд в сложных ледовых условиях с толщиной льдов до 2 м, без сопровождения ледокола.

    Видео: Алексей Быстров


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.02.2019
    33 богатыря
    Публикуем сборный ролик, в котором скомпилированы 33 видео спуска на воду судов, построенных на нескольких голландских верфях – […]
    ВидеоСпуск на воду
    0
    25.02.2019
    Модернизация платформы «Molikpaq» – видео
    Головокружительно
    LiebherrSakhalin EnergyВидеоМодернизация
    0
    04.03.2019
    Контейнеровозы Maersk и Zim столкулись в Пусане
    Контейнеровозы «Safmarine Nokwanda» и «Tianjin» столкнулись на терминале в порту Пусан в воскресенье. Инцидент произошел во время швартовки […]
    MaerskZimКонтейнеровозыПроисшествия
    0
    14.03.2019
    В Турции спустили паром для фьордов
    На верфи Cemre в Турции спустили на воду грузопассажирский паром, строящийся для норвежского оператора Fjord1. Судно длиной 109,2 […]
    ВидеопаромТурция
    0
    06.02.2019
    Трансформация контейнеровозов Hapag-Lloyd
    Под СПГ
    Hapag-LloydКонтейнеровозыСПГТехнологии
    0
    05.02.2019
    Красивые цифры
    Первый контейнеровоз вместимостью свыше 10 тыс. TEU был сдан в августе 2008 года. Это была знаменитая «Emma Maersk», […]
    Только для подписчиков
    Контейнерные перевозкиКонтейнеровозыМегаконтейнеровоз
    0
    08.02.2019
    Крупнейшая в мире FSRU в работе – видео
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) опубликовал видео операции одной из крупнейшей в мире плавучей установки по хранению и регазификации […]
    MOLВидеоСПГ
    0
    08.04.2019
    100 лет “K” Line
    5 апреля “K” Line отметила свое 100-летие. Обращаясь к сотрудникам и коллегам, президент и CEO компании Юкикадзу Мёчин […]
    K LineВидеоИстория
    0
    01.04.2019
    Ро-ро доставка кранов
    Liebherr опубликовал видео погрузки, доставки и выгрузки трех мобильных портовых кранов LHM 420 из Ростока в Алжир и […]
    LiebherrВидеоКраны
    0
    10.04.2019
    Россия увеличит долю на рынке СПГ
    «Новатэк» планирует выйти на производство 70 млн тон СПГ к 2030 году. Об этом рассказал глава компании Леонид […]
    АрктикаНОВАТЭКРоссияРынок
    0
    10.04.2019
    Maersk тестирует второе поколение биотоплива
    Администрация порта Роттердам опубликовала ролик, посвященный проекту по тестированию биотоплива второго поколения, изготовленного на основе бывшего в употреблении […]
    MaerskБиотопливоВидеоРоттердам
    0
    22.03.2019
    20 лет спустя
    Aker Arctic поделился видео, снятым Wärtsilä в далеком 1986 году, когда ледовые испытания проходил только что построенный финский […]
    Aker ArcticWartsilaВидеоИспытания
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    Контейнерные перевозки Показать всё
    22.04.2019 CEVA запустила контейнерный поезд из Китая в Европу
    22.04.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2019
    19.04.2019 Первый квартал «ТрансКонтейнера»
    19.04.2019 Готовый продукт — сшитая транспортная услуга
    19.04.2019 Контейнероборот восточного побережья Южной Америки.
    19.04.2019 ОТЛК ЕРА увеличила перевозки в полтора раза
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД