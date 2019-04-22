Что видно с борта арктического контейнеровоза

В кадре – арктические морские пейзажи, снятые с контейнеровоза «Норникеля» во время переходов Мурманск – Дудинка и обратно в апреле этого года. В составе флота компании пять арктических контейнеровозов – «Норильский никель», «Мончегорск», «Заполярный», «Талнах» и «Надежда», задействованы они в основном на транспортировке продукции «Норильского никеля» и генеральных грузов. Все суда – ледового класса, оснащены пропульсивной установкой Azipod, позволяющей двигаться кормой вперёд в сложных ледовых условиях с толщиной льдов до 2 м, без сопровождения ледокола.

Видео: Алексей Быстров