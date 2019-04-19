Грузооборот российских портов в марте 2019 вырос на 3,2%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в марте 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 3,2%.

При этом объем перевалки экспортных грузов увеличился на 5,2%, транзитных – на 7,9%, импортных – на 5,7%. В то же время оборот каботажных грузов снизился на 16,5%.

В марте 2019 года через российские порты прошло 39013,3 тыс. тонн наливных грузов, что на 8,8% больше чем за аналогичный месяц 2018 года. Навалочных грузов было обработано 17069,1 тыс. тонн (+9,8%). Объем перевалки грузов в контейнерах составил 4789,7 (+6,1%). Перевалка лесных грузов увеличилась на 8,9% до 507 тыс. тонн.

По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Перевалка генеральных грузов сократилась на 9,8% до 5576,2 тыс. тонн, насыпных – на 41% до 3132,6 тыс. тонн.

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Наибольший объем грузооборота пришелся на порты Балтийского бассейна и составил 22175,7 тыс. тонн (+11,1%). На втором месте – порты Азово-Черноморского бассейна. В марте 2019 года они перевалили 20860,1 тыс. тонн грузов (-12,3%).

Объем перевалки портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,5% до 18090,5 тыс. тонн.

Грузооборот портов Арктического бассейна в марте этого года составил 8307,2 тыс. тонн (+20,4%).

Порты Каспийского бассейна обработали 654,4 тыс. тонн грузов, что на 49,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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