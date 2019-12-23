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Продуктовый импорт
23.12.2019

Продуктовый импорт


    • По данным Федеральной таможенной службы, за 10 месяцев этого года в Россию было завезено 315,1 тыс. тонн свежего и мороженого мяса – на 4,3% меньше, чем годом ранее. В то же время свежего и мороженого мяса птицы импортировали на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2018 года, объем составил 184,9 тыс. тонн. Рыбы за отчетный период было завезено на 5,3% больше, чем за 10 месяцев прошлого года – до  338,6 тыс. тонн. Снизились поставки изделий и консервов из мяса – на 2,7% до 14,4 тыс. тонн.

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам января-октября 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 16,5%, составив 151,6 тыс. тонн. Значительно вырос импорт сливочного масла – на 33,2%, до 94,7 тыс. тонн. Также увеличились поставки сыра и творога – на 11%, до 222 тыс. тонн.

    Импорт пальмового масла за 10 месяцев 2019 года увеличился на 5,8% (до 870 тыс. тонн), импорт растительного масла, напротив, снизился – на 90% (до 2,2 тыс. тонн).

    За январь-октябрь в Россию было ввезено на 15,6% меньше яблок, чем годом ранее, – 788,5 тыс. тонн. Также снизился импорт бананов – на 4,8% до 1,2 млн тонн. Одновременно с этим объем поставок цитрусовых увеличился на 7% и составил 1,14 млн тонн.

    По итогам отчетного периода поставки сахара-сырца выросли на 16,7%, составив 5,6 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара, напротив, упал – на 4,9%  до 223 тыс. тонн.

    Отметим, что в октябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличились поставки цитрусовых на 12,9% (до 137 тыс. тонн), пальмового масла – на 9,4% (до 112,7 тыс. тонн), рыбы – на 25,3% (до 58,9 тыс. тонн), сыра и творога – на 6,3% (до 21,8 тыс. тонн), свежего и мороженого мяса птицы – 13,4% (до 19,5 тыс. тонн), молока и сгущенных сливок – на 30,1% (до 13,4 тыс. тонн), сливочного масла – на 1,4% (до 7,4 тыс. тонн) и изделий и консервов из мяса – на 28,6% (до 1,8 тыс. тонн). По остальным исследуемым продуктам отмечено снижение объемов поставок.

    По сравнению с предыдущим месяцем ввоз практически всех исследуемых продуктов питания на территорию РФ увеличился. Снижение наблюдается только в поставках молока и сгущенных сливок (-5%), белого сахара (-67,9%,  до 9,9 тыс. тонн), сливочного масла (-15,9%) и сахара-сырца (-25%, до 600 тонн). 

    По итогам 10 месяцев 2019 года поставки кофе на российский рынок увеличились на 11,6% (до 183,2 тыс. тонн), импорт чая, напротив, снизился – на 13,5% (до 122,5 тыс. тонн).

    В октябре кофе было ввезено 18,1 тыс. тонн, что на 5,7% меньше аналогичного месяца прошлого года и на 1,1% меньше предыдущего месяца. Чая в Россию завезли 12,1 тыс. тонн – на 11% меньше показателя октября прошлого года, но на 2,5% больше показателя сентября этого года.


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