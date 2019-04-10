Правительство РФ работает над планом развития арктической транспортной инфраструктуры до 2035 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов в ходе 5-го международного форума «Арктика – территория диалога».

«Северный морской путь, проекты, связанные с Арктикой, позиционируют Россию как глобального логистического игрока, – отметил М.Акимов. – Мы видим Северный морской путь прежде всего как современный мультимодальный цифровой логистический коридор».

«Мы давно перешагнули советскую отметку в 6 млн тонн по северному морскому пути. Мы уверенно вышли на 20 млн тонн, - сказал М.Акимов. – Мы решим поставленную в указе президента задачу, мы будем двигаться дальше. Именно поэтому мы сейчас работаем над планом по развитию инфраструктуры до 2035 года».

«Что нам нужно для того, чтобы действительно сделать доставку грузов just in time? Понятные вещи – грузовая база. И это не только и не столько задача «транспортного цеха». Это наша общая задача. Поэтому сейчас внимание правительства сосредоточено на создание благоприятных условий для развития грузовой базы». По словам М.Акимова, сжиженный природный газ – это основной груз сегодня. Это проекты, которые реализует «Газпром», «Роснефти», это развитие минерально-сырьевой базы».

«Северный морской путь – это проект, на который смотрит весь мир», – подчеркнул М.Акимов, отметив, что для того, чтобы выполнить указ президента, необходимо также привлечение транзитного груза. «Задачу в 80 млн тонн мы решим, – сказал он. – Для этого нам нужен еще и ледокольный флот, балкерный флот и новые танкеры на сжиженном природном газе. Нужна новая портовая инфраструктура, нам нужные другие виды транспорта, включая развитие северной авиации и железной дороги. Все эти мероприятия предусмотрены в так называемом 13-м национальном проекте – правительственном плане по развитию магистральной инфраструктуры до 2024 года».