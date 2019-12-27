Арктическая программа ММТП станет круглогодичной

В Мурманском морском торговом порту завершилась погрузка последнего судна в рамках арктической программы 2019 года. Теплоход «Валерий Васильев» покинул причал №15 АО «ММТП» и отправился по трассе Северного морского пути в порт Сабетта.

Как сообщает пресс-служба ММТП, общий вес переваленного груза составил порядка 13 тыс. тонн – в основном это песок и щебень, а также контейнеры и несколько единиц тяжеловесной строительной техники. Вес одной такой машины достигает в среднем порядка 65 тонн, поэтому их погрузка представляла собой сложную технологическую операцию, для которой требовались специальные грузозахватные приспособления и мощное крановое оборудование.

При помощи спаренной работы двух портальных кранов «Кондор» укрупненная комплексная бригада №7 АО «ММТП» перегрузила тяжеловесную технику на борт «Валерия Васильева».

«Уже в январе мурманские портовики готовятся принять следующее «арктическое» судно. Фактически это означает, что в Мурманском морском торговом порту арктическая программа станет круглогодичной», – говорится в сообщении компании.