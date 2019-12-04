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CMA CGM предлагает создать коалицию
04.12.2019

CMA CGM предлагает создать коалицию


    • Председатель совета директоров CMA CGM Родольф Сааде иницирует международную коалицию по ускорению перехода на низкоуглеродную энергетику в сфере транспорта и логистики. Как сообщили SeaNews в головном офисе линии, с таким предложением он обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону на конференции по морской экономике, которая проходила во Франции. Приоритетом такой коалиции будет разработка и внедрение более конкурентоспособных и низкоуглеродных источников энергии.

    Р. Сааде подчеркнул необходимость сотрудничества всех, кто работает над решениями по заменен ископаемых источников топлива в транспортной и логистической отраслях. Президент Франции согласился активно поддержать эту инициативу, и первый форум коалиции может состояться уже в июне 2020 года в Марселе во время проведения Всемирного конгресса по охране природы.

    Кроме того, Р.Сааде объявил, что порт Марсель Фос станет стратегическим хабом в Средиземноморье по СПГ-бункеровке будущих контейнеровозов CMA CGM вместимостью 15 тыс. TEU, которые будут задействованы на трейде Азия – Средиземноморье с 2021 года.


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