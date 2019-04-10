Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт угля и кокса
10.04.2019

Экспорт угля и кокса

    • По итогам 2 месяцев 2019 года объем российского экспорта каменного угля составил 29,4 млн тонн – это на 12,2% больше, чем в январе-феврале 2018 года. Доходы от экспорта угля выросли на 23,8% и достигли порядка 2,6 млрд долларов.

    По данным ФТС, кокса и полукокса за январь-февраль вывезли 534,6 тыс. тонн – на 9,3% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении экспорт кокса и полукокса увеличился на 3,4%, до 130,3 млн долларов.

    В феврале этого года было вывезено порядка 18,4 млн тонн угля, что на 67,1% больше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 23,4% больше предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт угля увеличился по сравнению с февралем 2018 года на 64,5% – до 1,6 млрд долларов (+37,1% к январю 2019 года).

    Экспорт кокса и полукокса в отчетном месяце достиг 277,3 тыс. тонн – это на 56,9% выше уровня февраля прошлого года и на 7,8% больше, чем за январь этого года. Доходы выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 48,2% и на 11,2% к уровню предыдущего месяца – до 68,6 млн долларов.

    315

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.03.2019
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Январь 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    11.01.2019
    Top-25 контейнерных линий
    По состоянию на 1 января 2019 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности контролировали, с учетом дочерних и […]
    Только для подписчиков
    20182019Контейнерная линияКонтейнерные перевозки
    0
    27.03.2019
    Продуктовый импорт
    По итогам первого месяца текущего года ввоз мяса и мясопродуктов на территорию России снизился. Отметим, что по сравнению […]
    2019ИмпортПродукты питания
    0
    02.04.2019
    Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Февраль 2019
    Только для подписчиков
    2019ПОРТСТАТПортыСеверо-Запад
    0
    15.02.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Итоги 2018 года
    2018ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    06.02.2019
    Экспорт угля и кокса
    Итоги 2018 года
    2018УгольЭкспорт
    0
    10.04.2019
    ТOP-5 портов России по грузообороту
    Февраль 2019 года
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    29.03.2019
    Соглашение между РЭЦ, FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS
    О развитии несырьевого экспорта из Сибири в Китай
    FESCO Rail Cargo LogisticsКитайЭкспорт
    0
    11.04.2019
    «Евросиб» увеличил контейнерные перевозки в 1,5 раза
    По итогам первого квартала 2019 года объем контейнерных перевозок ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» составил 23 тыс. […]
    2019ЕвросибКонтейнерные перевозки
    0
    07.03.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 10 2019
    Период ледокольной проводки в портах Азов, Ростов и Таганрог завершен, однако ледокольный сбор по-прежнему придется платить до 16 […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    07.02.2019
    Экспорт и импорт зерновых
    Итоги 2018 года
    2018зерновыеИмпортЭкспорт
    0
    28.01.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2019
    На 5 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных скачков цен. Так, в […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    Контейнерные перевозки Показать всё
    11.04.2019 «Евросиб» увеличил контейнерные перевозки в 1,5 раза
    09.04.2019 Новый транзитный коридор
    09.04.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    09.04.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    09.04.2019 Железнодорожные контейнеры
    09.04.2019 Деньги в контейнере
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД