Экспорт угля и кокса

По итогам 2 месяцев 2019 года объем российского экспорта каменного угля составил 29,4 млн тонн – это на 12,2% больше, чем в январе-феврале 2018 года. Доходы от экспорта угля выросли на 23,8% и достигли порядка 2,6 млрд долларов.

По данным ФТС, кокса и полукокса за январь-февраль вывезли 534,6 тыс. тонн – на 9,3% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении экспорт кокса и полукокса увеличился на 3,4%, до 130,3 млн долларов.

В феврале этого года было вывезено порядка 18,4 млн тонн угля, что на 67,1% больше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 23,4% больше предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт угля увеличился по сравнению с февралем 2018 года на 64,5% – до 1,6 млрд долларов (+37,1% к январю 2019 года).

Экспорт кокса и полукокса в отчетном месяце достиг 277,3 тыс. тонн – это на 56,9% выше уровня февраля прошлого года и на 7,8% больше, чем за январь этого года. Доходы выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 48,2% и на 11,2% к уровню предыдущего месяца – до 68,6 млн долларов.