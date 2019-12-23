Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2019

На 51 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается рост спотовых ставок, кроме американского и южноамериканского.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр увеличились на 5,7%, ставки на порты Средиземноморья – на 1,2%.

Ставки на порты западного побережья США снизились на 2%, на порты восточного побережья – на 2,4%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 51 неделе года значительно поднялись – на 13,9%, на Австралию и Новую Зеландию – на 4,6%.

При этом ставки на Южную Америку опустились на 0,7% по сравнению с уровнем 50 недели.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные порты Японии и на Южную Корею остались на прежнем уровне. В то же время ставки на западные порты Японии снизились на 0,4%, на Сингапур, напротив, выросли по сравнению с 50 неделей на 3,2%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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