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Что вытеснила контейнерная логистика
08.04.2019

Что вытеснила контейнерная логистика

    • Контейнерная логистика последние 10 лет занимает сегменты рынка, которые были ранее присущи ролкерному флоту. Об этом сообщил директор по продажам TMBCL Александр Булыгин на конференции Breakbulk Russia-2019 в Петербурге.

    Рассказывая о тенденциях в ро-ро логистики, А.Булыгин отметил еще один факт: количество конвенциональных ро-ро судов уменьшается. «На рынке только последние четыре года произошло сокращение количества таких судов на 34%, – сказал он. – Конкуренция сегментов ро-ро рынка в перспективе предполагает доминирование автомобилевозов».

    Более подробно А.Булыгин остановился на рынке ролл-трейлеров и судов ro-flo. «Если Балтика, Санкт-Петербург, балтийские порты представлены наиболее конкурентными в части ролл-трейлеров (в Санкт-Петербурге – Wallenius, Hoegh и еще пять компаний), то в Азово-Черноморском бассейне до настоящего времени редкие решения представлены Wallenius и Hoegh, у местных операторов ролл-трейлеров практически не было до последнего момента».

    Но самый важный факт, который, по мнению А.Булыгина, необходимо рассматривать в части ро-ро логистики, – это значительное ограничение грузоподъемности в черноморских портах, которое связано прежде всего с портовой инфраструктурой. «Тот флот, который заходит в эти порты, может обеспечить грузоподъемность до 80 тонн. Фактически в портах грузоподъемность ограничивается 50 тоннами».

    «В сегменте судов ro-flo, как ни странно, в России тоже существует перевозчик. Это «Оборонлогистика», – сказал он. По информации А.Булыгина, у «Оборонлогистики» четыре судна ro-flo, работающие под российским флагом.

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