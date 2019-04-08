Что вытеснила контейнерная логистика

Контейнерная логистика последние 10 лет занимает сегменты рынка, которые были ранее присущи ролкерному флоту. Об этом сообщил директор по продажам TMBCL Александр Булыгин на конференции Breakbulk Russia-2019 в Петербурге.

Рассказывая о тенденциях в ро-ро логистики, А.Булыгин отметил еще один факт: количество конвенциональных ро-ро судов уменьшается. «На рынке только последние четыре года произошло сокращение количества таких судов на 34%, – сказал он. – Конкуренция сегментов ро-ро рынка в перспективе предполагает доминирование автомобилевозов».

Более подробно А.Булыгин остановился на рынке ролл-трейлеров и судов ro-flo. «Если Балтика, Санкт-Петербург, балтийские порты представлены наиболее конкурентными в части ролл-трейлеров (в Санкт-Петербурге – Wallenius, Hoegh и еще пять компаний), то в Азово-Черноморском бассейне до настоящего времени редкие решения представлены Wallenius и Hoegh, у местных операторов ролл-трейлеров практически не было до последнего момента».

Но самый важный факт, который, по мнению А.Булыгина, необходимо рассматривать в части ро-ро логистики, – это значительное ограничение грузоподъемности в черноморских портах, которое связано прежде всего с портовой инфраструктурой. «Тот флот, который заходит в эти порты, может обеспечить грузоподъемность до 80 тонн. Фактически в портах грузоподъемность ограничивается 50 тоннами».

«В сегменте судов ro-flo, как ни странно, в России тоже существует перевозчик. Это «Оборонлогистика», – сказал он. По информации А.Булыгина, у «Оборонлогистики» четыре судна ro-flo, работающие под российским флагом.