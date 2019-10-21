Танк-контейнеры на железке

Объем железнодорожных перевозок в танк-контейнерах в 2019 году достигнет 500 тыс. TEU, что соответствует доле 10% от общего оборота контейнеров по сети РЖД. Об этом рассказал эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Никода на конференции «ТрансКонт».

«Мировой среднегодовой рост перевозок в танк-контейнерах составляет 10%, -– отметил К.Никода. – При этом доля в общем контейнерном трафике небольшая – это 1-2%, однако этот сектор является более динамичным по сравнению с универсальными контейнерами. На долю химических танк-контейнеров приходится 90%, остальное – на газовые танк-контейнеры и пищевые. Объем рынка оценивается в 10-15 млрд долларов».

По словам К.Никоды, рынок предоставления транспортных услуг смещается в сторону компаний-операторов: они управляют более чем 70% парка танк-контейнеров. «10 крупнейших мировых компаний контролируют порядка 40% мирового парка танк-контейнеров. У трех компаний парк превышает 30 тыс. единиц. У семи мировых компаний парк сопоставим с парком РФ – плюс-минус 20 тыс. единиц. Это говорит о том, что в этом сегменте достаточно высокая концентрация игроков, но еще есть определенные ниши, по сравнению, например, с сегментом лизинга контейнеров. Там концентрация еще выше: порядка 70% контролируется десятью компаниями». По информации К.Никоды, лизинговые компании являются собственниками 45% мирового парка танк-контейнеров. «Наиболее концентрированным сегментом бизнеса танк-контейнеров является производство, – подчеркнул он. – Только на одного китайского производителя CIMC приходится более половины мирового производства».

Развитие рынка К.Никода связывает с внедрением технологических новаций: будет происходить постепенный переход на композитные материалы при производстве танк-контейнеров. Во-вторых, рынок будет развиваться в парадигме перехода к «умной» логистике.

Динамика железнодорожных перевозок в грузах в контейнерах в России показывает рост уже четвертый год подряд, после одного года снижения в 2015 году. Перевозки в танк-контейнерах растут опережающими темпами по отношению к общим перевозкам. «Мы видим, что в 2015 году, когда резко сократился импорт, резко сократился контейнерный поток, перевозки в танк-контейнерах продолжили рост. Правда, чуть замедленно, но росли. Это говорит о том, что сегмент достаточно устойчив, и ему есть куда расти. Он устойчив к кризисным явления».

По прогнозам К.Никоды, оборот железнодорожных перевозок в танк-контейнерах в 2019 году достигнет 500 тыс. TEU, что соответствует доле 10% от общего оборота контейнеров по сети РЖД. В среднем объем одной перевозки в год – 200 тонн на один контейнер.

«Парк танк-контейнеров в России оценивается чуть более 20 тыс. единиц. Чуть меньше 50% находится в управлении у двух операторов. На российском рынке присутствуют и зарубежные собственники, в частности, лизинговые компании, – продолжил К.Никода. – Крупнейшие операторы танк-контейнеров вышли на показатели более 1 млн тонн грузов в год. Это знаковые цифры. Показатели этих компаний достаточно сбалансированы: 50% – экспорт, 50% – импорт. Это «Спецтрансгарант» (парк – 5,5 тыс. единиц, грузооборот – 900 тыс. тонн) и «Инфотек- Балтика М» (парк – 5,3 тыс. единиц, грузооборот – 1,1 млн тонн)».

В целом, контейнеризация химических грузов значительно превосходит контейнеризацию сжиженных газов. В 2018 году объемы перевозок каустической соды впервые превысили объемы перевозок серной кислоты. «С 2015 года доля перевозок каустической соды, осуществляемой в танк-контейнерах, выросла в 10 раз, – отметил К.Никода. – Контейнеризация серной кислоты выросла в два раза с 2015 года и продолжает расти. В 2019 году взрывной рост также показали перевозки каустической соды, серной кислоты, пропан-бутана, азотных удобрений. В 2019 году объемы перевозок каустической соды в танк-контейнерах превысит объемы в цистернах. Понятно, с крупнотоннажной химией – аммиак, этанол – тягаться танк-контейнерам сложновато».

Со второй половины 2018 года замедление мировой экономики и торговли привело к обострению конкуренции за товаропотоки и усилило давление за доходность перевозок. «Конкурентоспособность перевозок химических грузов в танк-контейнерах по сравнению с цистернами проявляется даже на коротком плече, причем как во внутреннем, так и в экспортном сообщении (15-20%). Разница между закупочной ценой на цистерну и платформу с танк-контейнерами компенсируется за счет тарифа, даже с учетом повышенного спроса на платформы и роста цен на подвижной состав, – сказал К.Никода. – Если говорить про доходность, в целом, сегмент с точки зрения удельных показателей выручки на единицу парка или операционной прибыли выглядит достаточно неплохо».

«Развитие химической и нефтехимической отрасли в России – это фундаментальный фактор спроса на перевозки. Отрасль растет опережающими темпами по сравнению с другими отраслями экономики. Динамика выбытия химических цистерн сохранится. Парк цистерн стабилизируется. Соответственно, растет спрос на танк-контейнеры. Рост грузоподъемности платформ способствует привлекательности перевозки тяжелых грузах в комплектах. Тарифные преимущества пока что сохранятся», – резюмировал К.Никода.