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Грузы РЖД
01.04.2019

Грузы РЖД

    • По итогам первого квартала 2019 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 318,7 млн тонн.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объем погрузки каменного угля вырос на 2,3%, составив 97,1 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 0,8% больше, чем за первый квартал прошлого года, и составила 60,6 млн тонн.

    Также увеличились объемы погрузки железной и марганцевой руды – на 7,7% до 29,3 млн тонн,  химических и минеральных удобрений – на 1,4% до 15,5 млн тонн, лома черных металлов – на 12,3% до 2,8 млн тонн, цемента – на 2,3% до 4,6 млн тонн. Погрузка кокса выросла на 3% и составила 2,83 млн тонн.

    По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Строительных грузов было погружено на 5,3% меньше (до 27,2 млн тонн), чем годом ранее. Погрузка зерна снизилась на 15,4% до 6,04 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов было погружено 7,9 млн тонн, на 4,8% меньше, чем в январе-марте прошлого года, цветной руды и серного сырья – 4,6 млн тонн, на 3,1% меньше.

    Также отрицательная динамика наблюдается по погрузке черных металлов – снижение на 1,7% до 19,4 млн тонн и лесных грузов – минус 3,2% до 11 млн тонн. Погрузка соды и химикатов за отчетный период сократилась на 3%, составив 6,6 млн тонн. 

    Погрузка на сети РЖД за март 2019 года составила 113,3 млн тонн. Это на 0,5% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года и на 13,3% выше уровня февраля этого года.

    Грузооборот за январь-март 2019 года составил 651,8 млрд тарифных т/км (+2,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 832,3 млрд т/км (+2,5%).

    В марте грузооборот сети РЖД вырос на 3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 231,3 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 3,1% – до 294,9 млрд т/км.

     

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