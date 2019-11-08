Грузооборот НМТП

Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь-сентябрь 2019 года составил 109,8 млн тонн. Это на 4,4% больше аналогичного показателя прошлого года. Если смотреть отдельно по портам, то снижение произошло только в Новороссийске – минус 4,2% до 61,9 млн тонн (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, «Новорослесэкспорт», НСРЗ и совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ).

Балтийск (БСК) значительно увеличил грузооборот и в TEU (на 35,4%) и в тоннах (на 22%). Приморск обработал порядка 47 млн тонн – на 17,9% больше, чем годом ранее.

С точки зрения номенклатуры, НМТП драйвером роста стали наливные грузы.

По итогам отчетного периода этого года перевалка налива выросла на 16,6% и составил 88,1 млн тонн. Совокупный оборот нефти в компаниях НМТП в Приморске и Новороссийск увеличился на 24,7%, до 60,9 млн тонн. При этом даже с учетом того, что в сентябре в связи с неблагоприятными погодными условиями в Новороссийске отгрузку несколько партий нефти перенесли на октябрь, объем перевалки нефти через нефтерайон «Шесхарис» вырос – на 16,4% (до 23,9 млн тонн). Отгрузки в Приморске увеличились на 30,7% (до 36,9 млн тонн).

Оборот нефтепродуктов группы за отчетный период вырос на 1,7%, до 26,4 млн тонн. При этом объем перевалки через причалы Новороссийска вырос на 13,8% (до 16,3 млн тонн), через «Приморский торговый порт», напротив, упал –­ на 13,2% (до 10,1 млн тонн).

Перевалка навалочных грузов по итогам января-сентября 2019 года существенно упала – на 44,8% и составила 7,3 млн тонн. Снижение произошло в основном из-за отсутствия объемов зерна. Также отрицательная динамика наблюдается в обработке угля – минус 2,7% (до 1,1 млн тонн) и прочих рудных грузов – минус 6,5% (до 240 тыс. тонн). Объем обработки железорудного сырья по сравнению с показателем трех кварталов прошлого года вырос на четверть (+25,3% до 2,3 млн тонн), химических грузов – на 26,4% (до 537 тыс. тонн), сахара – в 3,6 раза (до 462 тыс. тонн).

Объем перевалки генеральных грузов по итогам 9 месяцев 2019 года составил порядка 9,7 млн тонн. Это на 12,9% меньше аналогичного показателя прошлого года. Отрицательная динамика наблюдается по всем грузам этого сегмента. Как отмечают в НМТП, на фоне введения пошлин на импорт черных металлов в США и плохой конъюнктуры внешних рынков, а также высоких цен на внутреннем рынке перевалка черных металлов через причалы порта снизилась на 12,7% до 8,7 млн тонн. Обработка цветных металлов за январь-сентябрь этого года упала на 4% (до 727 тыс. тонн), лесных грузов – на 8,4% (до 223 тыс. тонн). Оборот скоропорта снизился на 75,6% до 40 тыс. тонн.

Динамика контейнерооборота на Балтике положительная, в Новороссийске – отрицательная.