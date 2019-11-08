Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот НМТП
08.11.2019

Грузооборот НМТП


    • Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь-сентябрь 2019 года составил 109,8 млн тонн. Это на 4,4% больше аналогичного показателя прошлого года. Если смотреть отдельно по портам, то снижение произошло только в Новороссийске – минус 4,2% до 61,9 млн тонн (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, «Новорослесэкспорт», НСРЗ и совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ).

    Балтийск (БСК) значительно увеличил грузооборот и в TEU (на 35,4%) и в тоннах (на 22%). Приморск обработал порядка 47 млн тонн – на 17,9% больше, чем годом ранее.

    С точки зрения номенклатуры, НМТП драйвером роста стали наливные грузы.

    По итогам отчетного периода этого года перевалка налива выросла на 16,6% и составил 88,1 млн тонн. Совокупный оборот нефти в компаниях НМТП в Приморске и Новороссийск увеличился на 24,7%, до 60,9 млн тонн. При этом даже с учетом того, что в сентябре в связи с неблагоприятными погодными условиями в Новороссийске отгрузку несколько партий нефти перенесли на октябрь, объем перевалки нефти через нефтерайон «Шесхарис» вырос – на 16,4% (до 23,9 млн тонн). Отгрузки в Приморске увеличились на 30,7% (до 36,9 млн тонн).

    Оборот нефтепродуктов группы за отчетный период вырос на 1,7%, до 26,4 млн тонн. При этом объем перевалки через причалы Новороссийска вырос на 13,8% (до 16,3 млн тонн), через «Приморский торговый порт», напротив, упал –­ на 13,2% (до 10,1 млн тонн).

    Перевалка навалочных грузов по итогам января-сентября 2019 года существенно упала – на 44,8% и составила 7,3 млн тонн. Снижение произошло в основном из-за отсутствия объемов зерна. Также отрицательная динамика наблюдается в обработке угля – минус 2,7% (до 1,1 млн тонн) и прочих рудных грузов – минус 6,5% (до 240 тыс. тонн).  Объем обработки железорудного сырья по сравнению с показателем трех кварталов прошлого года вырос на четверть (+25,3% до 2,3 млн тонн), химических грузов – на 26,4% (до 537 тыс. тонн), сахара – в 3,6 раза (до 462 тыс. тонн).

    Объем перевалки генеральных грузов по итогам 9 месяцев 2019 года составил порядка 9,7 млн тонн. Это на 12,9% меньше аналогичного показателя прошлого года. Отрицательная динамика наблюдается по всем грузам этого сегмента. Как отмечают в НМТП, на фоне введения пошлин на импорт черных металлов в США и плохой конъюнктуры внешних рынков, а также высоких цен на внутреннем рынке перевалка черных металлов через причалы порта снизилась на 12,7% до 8,7 млн тонн. Обработка цветных металлов за январь-сентябрь этого года упала на 4% (до 727 тыс. тонн), лесных грузов – на 8,4% (до 223 тыс. тонн). Оборот скоропорта снизился на 75,6% до 40 тыс. тонн.

    Динамика контейнерооборота на Балтике положительная, в Новороссийске – отрицательная.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.01.2019
    Зебрюгге вырос на российском СПГ
    И на ро-ро грузах
    2018ГрузооборотЗебрюггеКонтейнерооборот
    0
    25.10.2019
    Ни пуха, ни пера
    Что растет в экспорте
    2019РейтингТаможняЭкспорт
    0
    27.08.2019
    Контейнерооборот Украины
    Контейнерооборот Украины за 7 месяцев этого года вырос на 20% до 545 тыс. TEU. Для сравнения, контейнерооборот Новороссийска […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотУкраина
    0
    02.04.2019
    Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Февраль 2019
    Только для подписчиков
    2019ПОРТСТАТПортыСеверо-Запад
    0
    19.09.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт водки за январь-июль текущего года увеличился на 5,9% по сравнению с 7 месяцами 2018 года и достиг […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    08.04.2019
    НМТП вырос на 5%
    Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь-февраль 2019 года составил 23,4 млн тонн. Это на 4,9% выше аналогичного уровня […]
    2019БСКГрузооборотНовороссийский морской торговый порт
    0
    10.09.2019
    Лидеры Финляндии
    Итоги января-августа 2019 года
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    21.05.2019
    DP World снижает оборот
    DP World опубликовал операционные показатели за первый квартал 2019 года. Терминалы группы суммарно обработали 17,5 млн TEU, на […]
    2019DP WorldКонтейнерооборот
    0
    01.02.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 4
    На 4 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания показывают разноплановую […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    13.05.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 19 2019
    Длительные майские праздники не дали шанса Азовскому рынку вырасти.  Турецкая лира серьезно ослабла к доллару США, что негативно […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    11.07.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 28 2019
    В Азовском море дефицит тоннажа вызывает дальнейший рост ставок. По данным судового брокера «Руфко», в течение прошлой недели […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    19.04.2019
    Роттердам вырос на контейнерах и нефти
    Грузооборот порта Роттердам по итогам первого квартала 2019 года составил 123,9 млн тонн, на 5,1% больше, чем за […]
    2019ГрузооборотКонтейнерные перевозкиКонтейнерооборот
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    Контейнерные перевозки Показать всё
    08.11.2019 Безработные контейнеровозы
    08.11.2019 Китайский оператор примет участие в «Агроэкспрессе»
    07.11.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    06.11.2019 Все порты Финляндии
    06.11.2019 Железнодорожные контейнеры
    06.11.2019 Гетеборг увеличил контейнерооборот
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ