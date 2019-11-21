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Гамбург увеличил контейнерооборот
21.11.2019

Гамбург увеличил контейнерооборот


    • Грузооборот порта Гамбург по итогам 9 месяцев 2019 года составил 104 млн тонн, на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили SeaNews в порту. Контейнерооборот увеличился на 6,9% до 7 млн TEU, что, отмечают в порту, превышает среднюю динамику других крупных контейнерных портов Северной Европы, которые выросли в среднем на 3,4%.

    Рост контейнеропотока в Гамбурге объясняют прежде всего включением порта в ротацию четырех новых трансатлантических сервисов, а также четырех новых балтийских фидерных сервисов. В этом году были открыты новые сервисы Hapag-Lloyd и ONE между Гамбургом и портами США, Канады и Мексики. За три квартала 2019 года контейнерооборот с США составил 439 тыс. TEU, на 336 тыс. TEU или на 325% больше, чем годом ранее.

    Трансшипмент увеличился на 4,3% до 2,6 млн TEU. На 18,3% – до 123 – выросло число судозаходов мегаконтейнеровозов вместимостью 18 тыс. TEU и выше.

    Перевалка массовых грузов сократилась на 2,1% до 31,6 млн тонн. При этом в импорте произошел рост на 1,1% до 24,8 млн тонн, в том числе выросли насыпные грузы, в первую очередь зерновые и масличные – на 8% до 3,2 млн тонн. В сегменте навалочных вырос импорт железной руды для сталелитейной промышленности (+1,4% до 7,8 млн тонн), в то время как импорт угля и кокса сократился. На 7,7% вырос импорт нефтепродуктов (+7,7%).

    Экспорт массовых грузов составил 6,8 млн тонн, на 12,3% меньше, чем годом ранее. Падение экспорта в порту объясняют главным образом снижением отгрузок зерна из-за плохого урожая.


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