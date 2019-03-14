Экспорт угля и кокса

В январе этого года объем российского экспорта каменного угля составил порядка 10,9 млн тонн – это на 2,5% меньше, чем в январе прошлого года.

Отметим, что по сравнению с декабрем 2018 года падение еще существеннее – минус 40,8%.

При этом доходы от экспорта возросли – на 6,9% и достигли порядка 966,6 млн долларов.

По данным ФТС, кокса и полукокса за первый месяц этого года вывезли 257,3 тыс. тонн – на 17,6% меньше, чем годом ранее (-3,5% к декабрю).

В стоимостном выражении экспорт кокса и полукокса снизился на 22,6%, до 61,7 млн долларов.