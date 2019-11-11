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Зерновой терминал построят в Приморье
11.11.2019

Зерновой терминал построят в Приморье


    • На территории свободного порта Владивосток построят зерновой терминал. Соответствующее соглашение подписано между компанией «Приморский морской терминал» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

    Как сообщает пресс-служба Министерства по развитию дальнего Востока и Арктики, проект будет реализован в городском округе Большой Камень Приморского края. Объем капитальных вложений составит 900 млн рублей. Запуск грузового терминала планируется в 2024 году.

    Специализированный зерновой терминал будет предназначен для приема, временного хранения и отгрузки пшеницы, риса, ржи, ячменя и других злаковых культур, а также экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Грузооборот комплекса составит 3 млн тонн в год.

    Проектом также предусмотрено строительство причала, станции разгрузки вагонов и автомобилей с подземной конвейерной галереей, зернохранилища, ремонтно-механической мастерской, обеспечивающей инфраструктуры, а также приобретение техники и оборудования.


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