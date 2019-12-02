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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2019
02.12.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2019


    • На 48 неделе года спотовые ставки выросли почти на всех исследуемых трейдах. Ставки на Австралию и Новую Зеландию демонстрируют снижение.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 9,1%, ставки на порты Средиземноморья – на 6%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 14,3%, на порты восточного побережья – на 19%.

    Ставки из Китая на Персидский залив поднялись на прошлой неделе на 8,2%. Ставки на Южную Америку повысились по сравнению с 47 неделей на 2,5%.

    В то же время ставки из Китая на Австралию и Новую Зеландию на прошлой неделе значительно сократились – на 11,9%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на восточные порты Японии и Южную Корею остались без изменений. При этом спотовые ставки на западные порты Японии выросли на 0,4%. Ставки на Сингапур опустились на 4,2% по сравнению с 47 неделей.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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