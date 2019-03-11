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    • Грузооборот российского транспорта

    11.03.2019
    • Грузооборот российского транспорта

    По итогам первого месяца 2019 года перевозки грузов российским транспортом составили 571,3 млн тонн. Это на 4,3% больше аналогичного месяца прошлого года, но на 19,8% ниже уровня декабря 2018 года.

    По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 353,2 млн тонн, который вырос по сравнению с январем 2018 года на 6,1%. В то же время относительно декабря перевозки автотранспортом упали на 27,8%.

    Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с январем прошлого года выросли на 1,5% – до 105,5 млн тонн (-3,3% к уровню декабря 2018 года).

    Рост относительно показателя января 2018 года отмечен в перевозках морским транспортом – плюс 6,7% до 1,6 млн тонн, но минус 30,4% по сравнению с последним месяцем прошлого года.  

    Объемы трубопроводным транспортом составили 108,8 млн тонн, что выше уровня аналогичного показателя прошлого года на 1,7%. По сравнению с декабрем прошлого года грузопоток, напротив, снизился – на 0,5%.

    Перевозки внутренним водным транспортом снизились по сравнению с показателем января прошлого года на 4,8% до 2 млн тонн (-16,7% к уровню декабря 2018 года).

    Перевозки воздушным транспортом сохранились на уровне января прошлого года и составили 0,08 млн тонн (-20% к уровню декабря).

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