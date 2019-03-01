Первый «зерновой экспресс»

Первый организованный зерновой поезд из Алтайского края отправлен экспрессом от станции Камень-на-Оби Западно-Сибирской железной дороги до станции Санкт-Петербург Октябрьской железной дороги.

Состав был сформирован из 67 вагонов с грузом общим весом более 4,6 тыс. тонн. По информации РЖД, грузоотправителем зерна выступило ООО "Каменский элеватор".

Новая услуга позволяет практически вдвое сократить время доставки груза (7 суток вместо 12) и ускорить оборот специализированного подвижного состава.

По данным РЖД, с начала 2019 года с Алтая железнодорожным транспортом в регионы России и мира было отправлено 315 тыс. тонн зерна, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.