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    • Поздравление АО «РЖД Логистика»

    29.12.2018
    • Поздравление АО «РЖД Логистика»

    Уважаемые читатели SeaNews!

    От лица АО «РЖД Логистика» и от себя лично поздравляю вас с наступающими праздниками!

    2018-й год можно смело назвать богатым на значимые события и успешные проекты. Нам удалось совершить настоящий логистический прорыв – соединить Пекин и Москву в рамках сервиса Rail Jet, гарантирующего доставку товаров за 6 дней. Мы также запустили новый МТК Вьетнам-Россия-Вьетнам, расширили географию сервиса Panda Land Bridge по отправкам несырьевого экспорта/импорта из России в Китай и обратно, привезли первый груз из Японии в Россию через Транссиб и реализовали еще целый ряд новаторских проектов.

    В следующем году будем совершенствовать все направления работы, развивать комплексную логистику, удивлять вас интересными перевозками и новостями, а клиентов – радовать проверенным качеством услуг.


    От имени всего нашего коллектива желаю, чтобы в 2019-м году открылась новая счастливая глава вашей жизни, полная радостных известий и больших достижений! Пусть все решения в вашей жизни, в том числе логистические, будут верными, доставка – быстрой, а партнеры – надежными!

     

    Екатерина Годлевская, руководитель проектов корпоративных коммуникаций АО «РЖД Логистика»

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