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    • С АЭС на АЭС

    19.12.2018
    • С АЭС на АЭС

    «РЖД Логистика» поделилась опытом мультимодальной перевозки трех крупногабаритных дизель-генераторных установок с Балтийской АЭС (Калининградская область) на Ленинградскую АЭС-2 (Ленинградская область). Доставка еще двух единиц данного оборудования запланирована до конца года. Проект реализуется в сотрудничестве с Калининградской и Октябрьской железными дорогами.

    «РЖД Логистика» обеспечила перевозку груза железнодорожным и водным транспортом в соответствии с предварительно разработанной и согласованной схемой крепления и размещения установок, учитывающей их вес и габариты (вес каждой единицы – 90 тонн, габариты – 10965 х 3060 х 3676 мм). 

    Отправной точкой железнодорожного маршрута стала станция Неман-Новый Калининградской железной дороги, где оборудование было погружено на сцеп из трех 8-осных транспортеров площадочного типа грузоподъемностью 120 тонн для дальнейшей транспортировки до порта Балтийск. Там сцепы с дизель-генераторами были погружены на железнодорожный паром и доставлены в Усть-Лугу, откуда по железной дороге проследовали до станции Калище и далее на подъездные пути Ленинградской АЭС-2. Общий срок доставки составил 14 дней.

     

     

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