С АЭС на АЭС

«РЖД Логистика» поделилась опытом мультимодальной перевозки трех крупногабаритных дизель-генераторных установок с Балтийской АЭС (Калининградская область) на Ленинградскую АЭС-2 (Ленинградская область). Доставка еще двух единиц данного оборудования запланирована до конца года. Проект реализуется в сотрудничестве с Калининградской и Октябрьской железными дорогами.

«РЖД Логистика» обеспечила перевозку груза железнодорожным и водным транспортом в соответствии с предварительно разработанной и согласованной схемой крепления и размещения установок, учитывающей их вес и габариты (вес каждой единицы – 90 тонн, габариты – 10965 х 3060 х 3676 мм).

Отправной точкой железнодорожного маршрута стала станция Неман-Новый Калининградской железной дороги, где оборудование было погружено на сцеп из трех 8-осных транспортеров площадочного типа грузоподъемностью 120 тонн для дальнейшей транспортировки до порта Балтийск. Там сцепы с дизель-генераторами были погружены на железнодорожный паром и доставлены в Усть-Лугу, откуда по железной дороге проследовали до станции Калище и далее на подъездные пути Ленинградской АЭС-2. Общий срок доставки составил 14 дней.