Новый маршрут «ТрансКонтейнера»

«ТрансКонтейнер» запустил новый сервис по маршруту Киров-Котласский – Автово-эксп. Первый контейнерный поезд с терминала Киров-Котласский Горьковской железной дороги отправился 14 декабря назначением на станцию Автово-эксп. Октябрьской железной дороги. В составе первого поезда – 100 TEU пиломатериалов и фанеры клееной с дальнейшей отправкой в Китай, Египет, Израиль, Австралию и Соединенные Штаты Америки. Срок доставки до станции Автово-эксп. составил 2 суток.

Планируется, что отправки по новому маршруту будут осуществляться на регулярной основе не менее двух раз в месяц. Как рассказали SeaNews в «ТрансКонтейнере», отправка следующего поезда запланирована на начало следующей недели. Сервис доступен для все клиентов, ограничений нет.

В рамках проекта «ТрансКонтейнер» обеспечивает доставку контейнеров с грузом автотранспортном со склада производителя на станцию Киров-Котласский, полный комплекс терминальных услуг, экспедирование по железной дороге.