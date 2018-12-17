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    • Новый маршрут «ТрансКонтейнера»

    17.12.2018
    • Новый маршрут «ТрансКонтейнера»

    «ТрансКонтейнер» запустил новый сервис по маршруту Киров-Котласский – Автово-эксп. Первый контейнерный поезд с терминала Киров-Котласский Горьковской железной дороги отправился 14 декабря назначением на станцию Автово-эксп. Октябрьской железной дороги. В составе первого поезда – 100 TEU пиломатериалов и фанеры клееной с дальнейшей отправкой в Китай, Египет, Израиль, Австралию и Соединенные Штаты Америки. Срок доставки до станции Автово-эксп. составил 2 суток.

    Планируется, что отправки по новому маршруту будут осуществляться на регулярной основе не менее двух раз в месяц. Как рассказали SeaNews в «ТрансКонтейнере», отправка следующего поезда запланирована на начало следующей недели. Сервис доступен для все клиентов, ограничений нет.

    В рамках проекта «ТрансКонтейнер» обеспечивает доставку контейнеров с грузом автотранспортном со склада производителя на станцию Киров-Котласский, полный комплекс терминальных услуг, экспедирование по железной дороге.

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