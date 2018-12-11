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    • DP World закрыл сделку по Unifeeder

    11.12.2018
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    DP World закрыл сделку по приобретению 100% акций группы Unifeeder. Напомним, стоимость сделки оценивает в 660 млн евро.

    Как отмечают в DP World, приобретение Unifeeder позволит группе усилить свои позиции в глобальной цепочке поставок и расширить предложение для клиентов – как судоходных линий, так и грузовладельцев – с прицелом на то, чтобы повысить эффективность операций и конкурентоспособность в сфере глобальной торговли.

    Как отметил председатель совета директоров и CEO DP World Султан Ахмед бин Сулайем, «Нашим ключевым бизнесом являются и остаются контейнерные терминалы, но это приобретение соответствует нашей стратегии по диверсификации источников доходов и расширению ключевого бизнеса с тем, чтобы играть более значительную роль в глобальной цепочке поставок и иметь прямую связь с грузовладельцами и агрегаторами спроса и, в конечном счете, повышать качество выручки и увеличивать доходы».

     

     

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